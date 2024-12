Auxerre / PSG – Les compositions probables

Ce vendredi soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Quelques incertitudes planent sur la composition du club de la capitale.

Après son match nul contre Nantes (1-1) le week-end dernier, le PSG voudra renouer avec le succès ce vendredi soir avec le déplacement sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Senny Mayulu, touché au mollet lors de la trêve internationale, ne participe pas aux entraînements collectifs. Pour cette rencontre contre le promu, le coach espagnol pourrait aligner une équipe proche de l’équipe type. Pour L’Equipe et Le Parisien, Gianluigi Donnarumma devrait garder les buts parisiens à l’Abbé Deschamps.

Lee ou Dembélé dans le couloir droit ?

En ce qui concerne la défense, les deux quotidiens ne s’accordent pas. Pour le francilien, le coach du PSG va aligner Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Pour le sportif, Lucas Beraldo devrait prendre la place de l’international portugais dans le couloir gauche. Au milieu, il ne s’accorde pas non plus. Pour Le Parisien, Warren Zaïre-Emery accompagnera Vitinha et Joao Neves alors que L’Equipe place Fabian Ruiz à la place du numéro 17 du PSG. Enfin, les deux quotidiens ne sont toujours pas d’accord sur le trio offensif aligné. Pour Le Parisien, Gonçalo Ramos serait entouré de Bradley Barcola et Kang-in Lee, alors que L’Equipe place Ousmane Dembélé dans le couloir droit.