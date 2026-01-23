Auxerre / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique va devoir faire avec de nombreux absents.

Après son revers sur la pelouse du Sporting mardi soir (2-1), le PSG voudra retrouver le goût de la victoire ce vendredi soir avec le déplacement sur la pelouse d’Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Contre l’actuel dix-septième du championnat, Luis Enrique devra faire sans de nombreux joueurs. Matvey Safonov, Lee Kang-In, João Neves, Quentin Ndjantou, blessés de longues dates, continuent leur processus de retour, alors que Fabian Ruiz, touché au genou contre le Sporting, va rester en soins durant la fin de la semaine. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont eux laissés au repos pour cette rencontre.

Ibrahim Mbaye titulaire ?

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. L’Equipe et Le Parisien ne s’accordent pas sur la défense que devrait aligner le coach du PSG. Pour le quotidien sportif, Illia Zabarnyi évoluera dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche, avec une défense centrale Marquinhos-Willian Pacho. Pour le quotidien francilien, c’est Warren Zaïre-Emery qui débuterait dans le couloir droit, avec une défense centrale Illia Zabarnyi-Lucas Beraldo, et toujours Lucas Hernandez dans le couloir gauche. L’Equipe placerait Warren Zaïre-Emery au milieu aux côtés de Vitinha et Désiré Doué. Pour Le Parisien, c’est Mayulu qui accompagnera les deux derniers cités. Enfin, les deux quotidiens sont d’accord sur deux des trois attaquants que devrait choisir Luis Enrique. Gonçalo Ramos jouerait en pointe avec Khvicha Kvaratskhelia à droite. Pour Le Parisien, ce serait Ibrahim Mbaye qui évoluerait dans le couloir gauche alors que pour L’Equipe, ce devrait être Bradley Barcola.

Le XI probable du PSG contre Auxerre selon L’Equipe : Chevalier – Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Pacho Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

Les compositions probables d’Auxerre / PSG (L’Equipe)