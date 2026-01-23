Luis enrique
Image : PSG.fr

Auxerre / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas23 janvier 2026

Ce vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique va devoir faire avec de nombreux absents.

Après son revers sur la pelouse du Sporting mardi soir (2-1), le PSG voudra retrouver le goût de la victoire ce vendredi soir avec le déplacement sur la pelouse d’Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Contre l’actuel dix-septième du championnat, Luis Enrique devra faire sans de nombreux joueursMatvey SafonovLee Kang-In, João NevesQuentin Ndjantou, blessés de longues dates, continuent leur processus de retour, alors que Fabian Ruiz, touché au genou contre le Sporting, va rester en soins durant la fin de la semaine. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont eux laissés au repos pour cette rencontre. 

Ligue 1 – Pourquoi la rencontre entre Auxerre et le PSG est programmée à 20 heures
canalsupporters.com

Ibrahim Mbaye titulaire ?

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. L’Equipe et Le Parisien ne s’accordent pas sur la défense que devrait aligner le coach du PSG. Pour le quotidien sportif, Illia Zabarnyi évoluera dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche, avec une défense centrale Marquinhos-Willian Pacho. Pour le quotidien francilien, c’est Warren Zaïre-Emery qui débuterait dans le couloir droit, avec une défense centrale Illia Zabarnyi-Lucas Beraldo, et toujours Lucas Hernandez dans le couloir gauche. L’Equipe placerait Warren Zaïre-Emery au milieu aux côtés de Vitinha et Désiré Doué. Pour Le Parisien, c’est Mayulu qui accompagnera les deux derniers cités. Enfin, les deux quotidiens sont d’accord sur deux des trois attaquants que devrait choisir Luis Enrique. Gonçalo Ramos jouerait en pointe avec Khvicha Kvaratskhelia à droite. Pour Le Parisien, ce serait Ibrahim Mbaye qui évoluerait dans le couloir gauche alors que pour L’Equipe, ce devrait être Bradley Barcola.

  • Le XI probable du PSG contre Auxerre selon L’Equipe : Chevalier – Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Pacho Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.
  • Le XI probable du PSG contre Auxerre selon Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Vitinha (cap.), Doué – Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye.
  • Le XI probable d’Auxerre selon Le Parisien : Léon (cap.) – Sy, Diomandé, Akpa, Mensah – Ahamada, El Azzouzi, Danois – Casimir, Sinayoko, Oppegard
  • Le XI probable d’Auxerre selon L’Equipe : Léon – Sy, Senaya, Diomandé, Akpa, Oppegard – El Azzouzi, Owusu (cap.), Danois – Sinayoko, Mara
équipes probables Auxerre PSG L'Equipe
Les compositions probables d’Auxerre / PSG (L’Equipe)
éqquipes probables Auxerre PSG Le Parisien
Les compositions probables d’Auxerre / PSG (Le Parisien)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas23 janvier 2026

Articles similaires

Dro Fernandez

Mercato – Pourquoi le dossier Dro Fernandez traîne ?

23 janvier 2026
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Chevalier, Auxerre, Manchester City…

23 janvier 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

22 janvier 2026
PSG Joie

Ligue 1 – Pourquoi la rencontre entre Auxerre et le PSG est programmée à 20 heures

22 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page