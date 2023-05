Auxerre / PSG : les compositions probables

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre en conclusion de la 36e journée de Ligue 1. Et pour ce match qui pourrait officiellement offrir le 11e titre de champion de France aux Rouge & Bleu, Christophe Galtier ne devrait pas réserver de surprise.

Après une saison 2022-2023 éprouvante mentalement, le PSG peut définitivement remporter son 11e titre de champion de France à l’Abbé Deschamps ce dimanche soir. Pour cela, les Rouge & Bleu devront déjà compter sur un faux pas du RC Lens plus tôt dans la soirée (17h05 face au FC Lorient) puis faire le job face à l’AJ Auxerre (16e), à la lutte pour le maintien. Privé de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Neymar Jr et Achraf Hakimi, Christophe Galtier ne devrait pas réserver de surprise dans son onze de départ.

Verratti titulaire, Zaïre-Emery latéral droit

Dans un schéma en 3-4-3, Gianluigi Donnarumma occupera sans surprise les buts. La défense à trois sera composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. En l’absence de Nordi Mukiele (blessé) et Achraf Hakimi (suspendu), Warren Zaïre-Emery devrait une nouvelle fois dépanner dans le couloir droit de la défense. Un poste qu’il avait déjà occupé à merveille face à Troyes (1-3) il y a deux semaines. De l’autre côté, Juan Bernat enchaîne toujours depuis la blessure de Nuno Mendes. Incertain avant la rencontre en raison d’une contusion à un genou, Marco Verratti devrait finalement tenir sa place dans le onze de départ. « Le dernier test, hier, a été satisfaisant, même si cela ne garantit pas une place de titulaire à l’Italien. S’il devait débuter sur le banc, Vitinha pourrait prendre sa place », rapporte L’Equipe. En cas de titularisation, le numéro 6 du PSG devrait être accompagné par Fabian Ruiz, en forme depuis deux rencontres. De son côté, Hugo Ekitike devrait enchaîner une troisième titularisation d’affilée. L’ancien Rémois sera accompagné par Kylian Mbappé et Lionel Messi en attaque.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Zaïre-Emery, Verratti, Ruiz – Messi, Ekitike, Mbappé

(L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Zaïre-Emery, Verratti, Ruiz – Messi, Ekitike, Mbappé Le XI probable de l’AJ Auxerre : Radu – Zedadka, Raveloson, Jubal, I.Touré, Mensah – Hein, Massengo, B.Touré (c) – M.Niang, Da Costa