Auxerre / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG a une nouvelle fois vendangé et est revenu de son déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre avec un résultat nul et vierge (0-0).

Le PSG ne se rassure pas avant la Ligue des champions. Opposé à l’AJ Auxerre ce vendredi, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le leader du championnat est revenu de son déplacement en Bourgogne avec le point du match nul (0-0). Incapables de trouver la faille face à un Donovan Léon en état de grâce dans les cages de l’AJA (11 arrêts), les joueurs de Luis Enrique confirment leur mauvaise forme du moment avec un troisième match sans succès d’affilée.

À lire aussi : AJ Auxerre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Et ce vendredi soir à l’Abbé Deschamps, le secteur offensif à une nouvelle fois déçu à l’image d’un Bradley Barcola méconnaissable depuis plusieurs semaines. L’international français reçoit la note de 3/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Encore un match sans saveur pour le jeune international. À son crédit, il lance bien Nuno Mendes (33e) qui bute sur Léon. Il n’a fait aucune ou très peu de différences en un-contre-un », résume L’E. En revanche, Achraf Hakimi a une nouvelle fois prouvé qu’il était le danger numéro un des Rouge & Bleu offensivement : « Le latéral droit s’est positionné en attaquant quand son équipe avait le ballon. Il a rarement été en position de centrer en première période. Après la pause, les consignes étaient visiblement différentes et quand il l’a été, il a de suite créé du danger, comme à la 49e où il donne un bon ballon à Ramos, ou à la 55e. Une frappe repoussée (56e) », analyse le quotidien sportif qui lui attribue la note de 6/10.

De son côté, Le Parisien salue le match de Fabian Ruiz. Le numéro 8 du PSG a évolué dans un rôle de meneur de jeu et obtient la note de 6.5/10 : « Si L’Espagnol faisait des sorties comme celles-là plus souvent, sa présence dans le onze serait moins un mystère. Il n’a certes pas été décisif, son centre millimétré pour Ramos n’ayant pas fait mouche. Mais capable d’orienter le jeu, de jouer en déviation et de frapper à l’image de ce tir du gauche qui rase le poteau droit de Leon (52e), il a été le milieu le plus à son avantage. » Titulaire pour la deuxième fois d’affilée à la pointe de l’attaque parisienne, Gonçalo Ramos n’a pas démérité mais manque encore de repères après trois mois sans compétition. « Le Portugais n’a pas tardé à se mettre en évidence à la pointe de l’attaque. Sans une superbe parade réflexe de Leon, il aurait très vite ouvert le score sur cette tête qu’il a décochée entre deux défenseurs auxerrois (8e). Capable de jouer en pivot comme d’utiliser son jeu de tête (35e), il a, avec son physique, pesé sur la défense adverse sans pour autant faire mouche », explique le quotidien francilien qui lui attribue la note de 5/10.