Auxerre / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG est venu à bout difficilement de l’AJ Auxerre (0-1) grâce à une réalisation de Bradley Barcola en fin de match.

Après sa défaite face au Sporting CP (2-1) en Ligue des champions, le PSG voulait rapidement rebondir. Et ce vendredi, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Dans le dur ces dernières semaines, l’équipe de Luis Enrique s’est imposée dans la douleur grâce à une réalisation de Bradley Barcola en fin de rencontre (80e). Un succès ô combien important qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper provisoirement la tête de la Ligue 1 et de mettre la pression sur le RC Lens.

À lire aussi : AJ Auxerre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Barcola buteur mais imprécis, la charnière Zabarnyi-Beraldo solide, Mayulu dans le dur

Unique buteur du match, Bradley Barcola a pourtant gâché pas mal de situations dans cette rencontre. Mais le numéro 29 parisien reçoit la note de 6/10 dans L’Equipe. « On ne peut pas lui reprocher l’énergie qu’il met, et son travail de démarquage lui permet de faire des différences et d’apporter de la vie, mais il y a tant de déchet… Y compris dans le dernier geste. La réussite l’a longtemps fui (duel perdu face à Léon, 2e ; frappe à côté, 51e ; ballon piqué au-dessus, 63e) avant de trouver la faille (79e). » Autre performance solide, celle d’Illia Zabarnyi, noté 6/10 dans le quotidien sportif. « Après une entrée ratée à Lisbonne, l’Ukrainien était très attendu. L’impression générale n’est pas mauvaise. Il livre, à l’exception d’une relance douteuse dans l’axe sur la frappe de Danois (23e), une première période sérieuse. Mais il gâche cette séquence initiale par une deuxième période parfois dispersée. Avec un déchet technique important sur les relances et des difficultés face à la mobilité du duo Sinayoko-Namaso. »

Son coéquipier en défense centrale, Lucas Beraldo, a également livré une prestation sérieuse et récolte la note de 6/10 dans Le Parisien. « Dans l’axe gauche, le Brésilien s’est montré franchement solide, vigilant sur les appels de Sinayoko malgré un carton jaune récolté pour une intervention en retard (72e). On l’a senti impliqué dans ses tâches défensives. » En revanche, Gonçalo Ramos confirme ses difficultés comme titulaire. « Comme souvent lorsqu’il démarre en tant que titulaire, le Portugais a parfois disparu des débats. Surtout utilisé en appui par ses partenaires, il a dû attendre la 30e minute pour placer une bonne tête repoussée sur corner (30e). Dembélé le remplace (61e) et trouve immédiatement Barcola dans la profondeur (63e), avant d’être passeur décisif sur l’ouverture du score (0-1, 79e). On a vu la différence », souligne LP, qui lui attribue la note de 3.5/10. Autres joueurs décevants, les Titis Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu. Le milieu confirme sa mauvaise passe du moment. « La mauvaise passe se poursuit pour le Titi. Il n’a pas été à la fête face à l’impact mis dans les duels par les Bourguignons, a bien trop peu participé au jeu et créé de danger, se faisant même recadrer par Luis Enrique. À son crédit, un bon retour sur une action où il avait d’abord été dominé (28e) », explique L’E, qui lui octroie la note de 3/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 6, Beraldo 6, L.Hernandez 5 – Mbaye 3, Vitinha 5, Mayulu 3 – Kvaratskhelia 5, G.Ramos 5, Barcola 6 / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 6, Beraldo 6, L.Hernandez 5 – Mbaye 3, Vitinha 5, Mayulu 3 – Kvaratskhelia 5, G.Ramos 5, Barcola 6 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 6, Beraldo 6, L.Hernandez 5.5 – Mbaye 4, Vitinha 6, Mayulu 5 – Kvaratskhelia 6, G.Ramos 3.5, Barcola 6