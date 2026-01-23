Auxerre / PSG – Mayulu : « Ce but à la fin nous fait du bien »

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Auxerre ce vendredi soir. Dans une rencontre où il a encore pêché dans la finition, le PSG s’est finalement imposé grâce à un but de Bradley Barcola (0-1).

Entre ses deux derniers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce vendredi soir dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a eu plusieurs belles occasions et a dû attendre les dix dernières minutes pour voir le PSG être récompensé par un but de Bradley Barcola, qui avait manqué deux belles occasions en début de rencontre. Au micro de Ligue 1 +, Senny Mayulu s’est félicité de cette victoire importante pour le PSG, qui lui permet de provisoirement reprendre la tête de la Ligue 1 (0-1).

« On veut reprendre la première place, on veut gagner ce championnat »

« C’était une bonne équipe d’Auxerre. C’était difficile. On a réussi à marquer à la fin. Ça a été un match difficile contre une équipe qui jouait beaucoup derrière, en bloc. Ils jouaient beaucoup en contre. Ils nous ont posé un peu de soucis, mais on a réussi à la fin, ce qui nous a fait du bien. On a poussé, on a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas réussi à marquer. Ce but à la fin nous fait du bien. On met la pression sur Lens ? C’est le foot. Nous, on veut reprendre la première place, on veut gagner ce championnat. On va tout faire, on ne va pas lâcher jusqu’à la fin de la saison. On va pousser à chaque fois pour récupérer cette première place et prendre le large. Mon rôle ? Le coach me dit de faire beaucoup d’appels, jouer sans la balle. Nous, notre jeu, il est fait de beaucoup de mouvements. En vrai, il me dit de jouer mon foot, de ne pas forcément faire le rôle de Joao ou de Fabian. Il me donne des consignes d’aller en profondeur ou de jouer, combiner, comme depuis le début de la saison. »