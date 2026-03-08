Avant Chelsea, le PSG a trois jours pour retrouver son niveau

Opposé à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG devra retrouver son niveau de la saison dernière s’il veut poursuivre son aventure en Europe.

Vaincu par l’AS Monaco vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco (1-3), le PSG a confirmé qu’il était en difficulté ces dernières semaines. Le club de la capitale a perdu son impact athlétique, si bien qu’en se débattant avec moins d’armes, il a perdu sa justesse technique, si bien qu’il a perdu sa confiance, avance L’Equipe. Luis Enrique ne croit pas follement, du moins en public, au déficit athlétique de son équipe. Il estime que le mental dirige tout, donc, et donne 48 ou 72 heures de repos à ses joueurs dès qu’il le peut, assure le quotidien francilien. « Pas de vacances, un recrutement qui n’a pas renforcé le club ni vraiment régénéré l’effectif (aucune recrue ne sera titulaire, a priori, mercredi), l’impact des blessures : le phénomène est sans doute trop profond pour pouvoir être inversé en quelques jours, d’autant que les risques que les joueurs sont prêts à prendre, à moins de 100 jours de la Coupe du monde, ne sont pas forcément les mêmes que dans une saison ordinaire. Demandez à Fabian Ruiz. »

Les Parisiens manquent de confiance

Le milieu de terrain du PSG, qui avait porté l’équipe au printemps, n’est plus capable, actuellement, d’en supporter le poids. Le retour de Joao Neves, s’il est en capacité de commencer un match, est une piste naturelle. Luis Enrique, en conférence d’après-match, a souligné un point au moment de parler de ses joueurs, ils manquent de confiance. Le staff technique, qui n’a pas remarqué de baisse d’intensité lors des séances, n’a que trois jours pour réussir à guérir les cerveaux, lance L’Equipe. « L’entraînement doit permettre aux Parisiens, et aux joueurs offensifs tout particulièrement, de reprendre des repères, de répéter des gammes basiques pour retrouver la sensation d’envoyer des ballons au fond des filets. Les attaquants le disent tous : des buts amènent d’autres buts, même lorsqu’ils sont inscrits à l’entraînement. » Ousmane Dembélé, attendu de retour comme titulaire mercredi, peut-il changer le visage du PSG ?, se demande L’Equipe. Son entrée contre Monaco a déjà apporté un nouveau souffle. Dembélé veut être un leader de cette équipe et compte le montrer sur le terrain mercredi en galvanisant ses coéquipiers, conclut le quotidien sportif.