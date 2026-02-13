Avant d’affronter le PSG, l’AS Monaco s’impose contre Nantes

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Si le PSG a perdu ce soir, Monaco s’est imposé contre Nantes.

Comme la saison dernière, le PSG devra affronter un club français en barrage de la Ligue des champions pour se qualifier en huitièmes de finale. Après Brest, c’est Monaco qui se dresse devant le club de la capitale. Avant le barrage aller, mardi soir, les deux équipes jouaient leurs matches de la 22e journée de Ligue 1 ce vendredi. Si le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes (3-1), l’AS Monaco n’a pas tremblé face au FC Nantes au stade Louis-II (3-1).

Deux joueurs sortis sur blessure

Dans une rencontre globalement maîtrisée, le futur adversaire européen du PSG a fait la différence en cinq minutes. Sur plusieurs erreurs grossières de la défense nantaise, l’AS Monaco a fait trembler les filets trois fois avec un doublé de sa recrue hivernale, Simon Adringa (25e et 28e), et une réalisation de son capitaine, Denis Zakaria (3-0, 30e). Avec cette grosse avance assez tôt dans le match, les Monégasques vont tranquillement gérer la fin de la rencontre, même s’ils ont encaissé un but juste avant la mi-temps (3-1, 45e+1). Avant d’affronter le PSG, les Monégasques n’ont donc pas eu à forcer leur talent pour s’imposer contre des Canaris, qui n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique après l’expulsion d’Alexander Golovin. Malgré ça, il y a des inquiétudes du côté monégasque. En effet, Maghnes Akliouche est sorti sur blessure à la 41e minute après avoir plusieurs fois glissé et s’être tordu un genou et une cheville. Touché au talon, Lamine Camara a lui aussi quitté le terrain sur blessure. Il faudra suivre l’évolution de leur état de santé pour savoir s’ils peuvent jouer contre le PSG mardi soir.

Le XI de Monaco : Köhn – Vanderson (Diatta, 76e), Kehrer, Faes, Henrique – Zakaria (Teze, 75e), Camara (Fati, 63e) – Akliouche (Coulibaly, 43e), Golovin, Adringa – Balogun (Biereth, 76e)











