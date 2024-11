Après sa victoire contre Lens hier (1-0), le PSG va retrouver le Parc des Princes mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont bien préparé leur déplacement à Paris avec une victoire contre Las Palmas.

En début de semaine prochaine, le PSG va retrouver la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atlético de Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens ont bien préparé cette rencontre européenne en s’imposant contre Lens (1-0) pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Les Madrilènes jouaient, eux, ce dimanche après-midi avec la réception de Las Palmas dans le cadre de la douzième journée de Liga.

A voir aussi : Bradley Barcola nommé pour le joueur du mois de Ligue 1

Un match totalement maîtrisé

Dans une rencontre qu’elle a totalement dominée, l’Atlético de Madrid s’est longtemps montré inoffensif, n’arrivant pas à se défaire de la bonne défense regroupée de Las Palmas. Dès la douzième minute de jeu, les Colchoneros auraient pu obtenir un penalty. Mais après intervention de la VAR, l’arbitre n’a pas sifflé alors qu’une main de McKenna semblait évidente et décollée du corps. Il faudra attendre les dix dernières minutes de la première mi-temps pour voir l’Atlético de Madrid concrétiser son avance grâce à un but de Giuliano Simeone. Parfaitement lancé en profondeur par Molina dans le dos de la défense de Las Palmas, Giuliano Simeone s’emmène bien le ballon de la tête, résiste au retour de McKenna et croise parfaitement sa frappe du droit pour tromper Cillessen (1-0, 37e). L’Atlético de Madrid va se procurer deux autres belles occasions avant la mi-temps, trouvant même le poteau sur une frappe d’Antoine Griezmann (1-0, 45e+3). En seconde période, les occasions vont être moins présentes et moins franches, mais l‘Atlético de Madrid va tout de même réussir à se mettre à l’abri grâce à un but d’Alexander Sorloth dans les dix dernières minutes de la rencontre. Rodrigo De Paul lance parfaitement en profondeur l’attaquant norvégien qui résiste à Munoz et ouvre son pied gauche pour trouver la lucarne opposée (2-0, 83e). L’Atlético de Madrid s’impose donc facilement (2-0) et prépare au mieux son déplacement à Paris pour y défier le PSG.

Le XI de l’Atlético de Madrid : Oblak – Simeone (Witsel, 84e), Molina, Gimenez, Lenglet, Galan (Reinildo, 84e) – Koke (c), Barrios (Gallagher, 46e), Lino (De Paul, 46e) – Griezmann (Sorloth, 65e), Alvarez (Correa, 65e)