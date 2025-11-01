Avant d’affronter le PSG, le Bayern Munich s’impose facilement

Comme le PSG, le Bayern Munich jouait ce samedi après-midi. Les joueurs Bavarois se sont facilement imposés contre le Bayer Leverkusen (3-0) en Bundesliga.

Mardi soir, le match très attendu de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich va avoir lieu. Trois jours avec ce choc, les deux équipes jouaient ce samedi après-midi en championnat. Opposé à Nice, le PSG a dû attendre les dernières secondes de la rencontre, malgré une domination totale, pour s’offrir la victoire grâce au rentrant, Gonçalo Ramos. De son côté, le Bayern Munich recevait le Bayer Leverkusen, dernier adversaire des Rouge & Bleu en Ligue des champions, dans le cadre de la neuvième journée de la Bundesliga.

Une victoire sans forcer

À trois jours d’affronter le PSG, Vincent Kompany avait décidé de faire tourner son effectif, en laissant au coup d’envoi sur le banc son sérial buteur Harry Kane, ou bien encore Luis Diaz, ou les internationaux français Dayot Upamecano et Michael Olise. Malgré une équipe remaniée, le Bayern va totalement dominer cette rencontre et voir Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (31e) et un but contre son camp de Loïc Badé (43e) valider cette domination. Leverkusen, inoffensif et dépassé, ne parviendra pas à mettre en danger le leader de Bundesliga. En seconde période, les Bavarois vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à faire trembler les filets pour une quatrième fois (3-0). Le Bayern Munich a bien préparé son déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG, pu faire souffler certains de ses cadres et poursuivre son exceptionnelle et historique série de 15 victoires en 15 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.