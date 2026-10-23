Avant d’affronter le PSG, l’OL prend une claque en Ligue Europa

À quelques jours d’affronter le PSG en Ligue 1, une équipe remaniée de l’Olympique Lyonnais a été surclassée sur la pelouse d’Hoffenheim (0-3) en Ligue Europa.

Ce dimanche, la 8e journée de Ligue 1 offrira un choc entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Une rencontre pour la première place qui reste menacée par les mouvements attendus en France ce week-end. Si la préfecture de Police de Paris souhaite reporter cette rencontre, la LFP maintient, pour l’instant, cette rencontre à dimanche (20h45 sur Ligue 1+) au Parc des Princes. En attendant la décision, les deux équipes jouaient en milieu de semaine en Coupe d’Europe. Si le PSG a encore ébloui la planète football face au FC Barcelone (4-2), du côté de l’OL, un déplacement en Allemagne était au programme ce jeudi.

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Paulo Fonseca a fait tourner son effectif pour préparer le choc face au PSG

Mais avant le choc face aux doubles champions d’Europe, l’entraîneur des Gones, Paulo Fonseca, avait décidé d’aligner une équipe remaniée contre Hoffenheim. Malgré ses deux premières victoires en Ligue Europa, l’OL a été balayé par la formation allemande. Les Lyonnais ont craqué juste avant la pause sur un but d’Andrej Kramaric (45e+3). L’international croate a été le grand artisan de cette victoire en délivrant ensuite deux passes décisives pour Adam Daghim (49e) et Adam Hlozek (83e). À noter également l’entrée en jeu de l’ancien Parisien, Noham Kamara, après la blessure de Steeve Kango (32e), sorti sur civière après une mauvaise chute sur le dos. En seconde période, Paulo Fonseca a décidé de donner du temps de jeu à quelques joueurs cadres, comme Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso ou encore Tyler Morton. Une lourde défaite pour l’OL, qui a été dépassé par l’envie et l’intensité de son adversaire. Après la rencontre, le coach lyonnais a assumé ses choix avant d’affronter le PSG : « On a géré les temps de jeu de l’équipe car nous avons un match très important pour nous et très difficile contre le PSG. Donc je dois gérer les temps de jeu. »

Le XI de l’OL : Greif – Kango (Kamara, 32e), Mata (c), Bacher (Niakhaté, 46e), Kluivert – Tessmann (Morton, 46e), Bidstrup (Tolisso, 60e), Nartey – Boudache (Nuamah, 75e), Himbert, Nakamura.