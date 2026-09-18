Avant d’affronter le PSG, l’OM s’incline en Europa League

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Trois jours avant ce Classico, les Marseillais se sont inclinés en Europa League.

Si le PSG n’a pas joué cette semaine, Marseille, son futur adversaire en Ligue 1, jouait son match de la première journée de phase de ligue de l’Europa League avec un déplacement à Besiktas. Trois jours avant le premier Classico de la saison, Bruno Genesio avait décidé de faire tourner son effectif. Un choix qui n’a pas fonctionné puisque les Marseillais se sont lourdement inclinés en Turquie.

Marseille n’a pas existé

Très peu dangereux dans cette rencontre, le club phocéen a vu le Besiktas rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire d’Ilhan Fakili (1-0, 15e). Keyliane Abdallah va croire redonner espoir aux Phocéens avec l’égalisation un quart d’heure plus tard (1-1, 29e) mais Marseille va finalement logiquement exploser en seconde période avec des buts de Vaclav Cerny (2-1, 56), Amir Murillo, son ancien joueur (3-1, 59e) et Ernest Poku (4-1, 81e). Les Marseillais commencent donc très mal leur phase de ligue de la Ligue Europa et poursuivent leur début de saison très difficile avec une quatrième défaite de suite. Dimanche soir, sur la pelouse du Vélodrome, le PSG tentera de maintenir la tête sous l’eau de son meilleur ennemi afin de valider sa victoire sur la pelouse de Brest dimanche dernier et de poursuivre sa remontée dans le classement de Ligue 1.