Avant d’affronter le PSG, Manchester City surclasse Liverpool en Premier League

Avant son match de Ligue des champions face au PSG, Manchester City s’est imposé largement face à Liverpool (3-0), qui a payé cher son infériorité numérique.

Manchester City a parfaitement préparé son choc face au PSG en Ligue des champions. Avant de recevoir le double champion d’Europe, l’équipe d’Enzo Maresca se déplaçait à Anfield, ce dimanche après-midi, pour défier Liverpool. Dans un climat tendu en raison des accusations de dopage financier en Premier League, les Skyblues avaient pour objectif de reprendre les commandes du championnat, après le succès d’Arsenal face à Leeds (2-1), la veille.

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L’expulsion de Gravenberch a fait basculer la rencontre



Malgré le choc face aux Rouge & Bleu prévu dans trois jours, le coach des Citizens avait décidé d’aligner sa meilleure équipe au coup d’envoi avec notamment Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Rayan Cherki et Erling Haaland. En face, les Reds ont pu compter sur l’ancien Parisien, Bradley Barcola. Dans un premier acte pauvre en occasions franches, la rencontre a fini par basculer à l’heure de jeu. Averti d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, Ryan Gravenberch a laissé son équipe en infériorité numérique (62e). Et la sanction n’a pas tardé à tomber pour Liverpool. Trois minutes plus tard, Erling Haaland a ouvert le score après avoir profité d’un bon travail de Jérémy Doku (1-0, 65e).

À l’origine de l’expulsion de Gravenberch et du but d’Haaland, le Belge, entré en jeu au début de la seconde période, a rapidement fait le break pour son équipe d’une magnifique frappe enroulée (2-0, 68e). Dix minutes plus tard, Rayan Cherki a parachevé le succès de Manchester City au terme d’une action collective de grande classe (3-0). Grâce à cette large victoire face à Liverpool (3-0), les Citizens reprennent la tête de la Premier League et enchaînent un huitième succès consécutif. De quoi préparer idéalement la réception du PSG mercredi.

Le XI de Manchester City : Donnarumma – M. Nunes, Dias (c), Guéhi, O’Reilly (Gvardiol, 66e) – Anderson, E. Fernandez (Bouaddi, 80e) – Ndiaye (Doku, 56e), Cherki, Semenyo – Haaland (Andrade, 80e)

: Donnarumma – M. Nunes, Dias (c), Guéhi, O’Reilly (Gvardiol, 66e) – Anderson, E. Fernandez (Bouaddi, 80e) – Ndiaye (Doku, 56e), Cherki, Semenyo – Haaland (Andrade, 80e) Le XI de Liverpool : Alisson – Araujo (Frimpong, 75e), Jacquet (J. Gomez, 88e), Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Munoz, Wirtz (Nyoni, 66e), Barcola (Chiesa, 88e) – Koumas (Ngumoha, 75e)

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