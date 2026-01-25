Avant d’affronter le PSG, Newcastle s’incline contre Aston Villa

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Trois jours avant ce choc, les Magpies se sont inclinés contre Aston Villa.

Le PSG va jouer son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions mercredi soir contre Newcastle. Actuellement sixième, le club de la capitale voudra s’imposer devant ses supporters afin de garder sa place dans le top 8 et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Vendredi soir, les Rouge & Bleu ont bien préparé leur rencontre européenne avec une victoire sur la pelouse d’Auxerre, ce qui leur a permis de récupérer leur place de leader du championnat. Ce dimanche, les Magpies recevaient Aston Villa dans le cadre de la 23e journée de Premier League.

Newcastle a joué avec son équipe presque type

Pour ce choc, Eddie Howe était privé de son capitaine, Bruno Guimaraes. Touché à la cheville contre le PSV Eindhoven mercredi, le milieu de terrain brésilien n’était pas sur la feuille de match et reste donc incertain pour la rencontre contre le PSG. Incapable de créer le danger en début de rencontre, Newcastle va voir les Villans ouvrir le score par l’intermédiaire d’Emiliano Buendía, qui a envoyé une frappe limpide depuis l’entrée de la surface (0-1, 19e). Déboussolé après cette ouverture du score, le club anglais va attendre la deuxième mi-temps pour reprendre le pied sur le ballon, se procurer des situations, mais sans réussir à se montrer dangereux face à un bloc adverse bien organisé. Les Magpies vont même voir Aston Villa doucher leur rêve de revenir dans le match avec un but de la tête d’Ollie Watkins sur un centre de Lucas Digne en fin de match (0-2, 88e). C’est la première défaite de l’année 2026 de Newcastle en Premier League. Malgré la proximité de la rencontre contre le PSG, Eddie Howe avait décidé d’aligner une équipe proche de son équipe, seul Bruno Guimaraes, blessé donc, n’était pas présent dans le onze face aux joueurs d’Unai Emery.