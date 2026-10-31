Avant d’affronter le PSG, Villarreal s’incline en Liga

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Villarreal en Ligue des champions. Avant de défier le PSG, le club espagnol s’est incliné en Liga.

Hier soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Havre en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 (1-5). Son futur adversaire en Ligue des champions, mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de ligue, Villarreal jouait aussi hier soir en Liga. Le club recevait l’Espanyol de Barcelone dans le cadre de la onzième journée. Le club catalan, qui n’avait plus gagné depuis un mois et demi, a exercé un pressing haut et a été l’équipe la plus dangereuse. Elle s’est procurée les meilleures occasions et a été récompensée par un but inscrit par Leandro Cabrera (0-1, 60e).

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Villarreal n’y arrive pas à domicile

Futur adversaire du PSG, Villarreal a été trop timide sur ses rares occasions. Le club espagnol s’est incliné pour la cinquième fois de la saison en Liga (0-1) et pointe à la dixième place. Depuis le début de la saison, les coéquipiers de Georges Mikautadze n’y arrivent pas à domicile. Ils n’ont en effet remporté qu’une seule rencontre devant leur public depuis le début de la saison, contre Naples en Ligue des champions (3-1). À noter que Gabriel Moscardo, prêté par le PSG à l’Espanyol de Barcelone l’été dernier, est entré en jeu à la 88e hier soir. Cette saison, le milieu de terrain a participé à sept matches toutes compétitions confondues (deux titularisations, 248 minutes de temps de jeu) pour un but.