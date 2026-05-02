Avant de défier le PSG, le Bayern concède un nul prolifique

Après la demi-finale aller spectaculaire (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouvent mercredi pour aller chercher une place en finale de la Ligue des champions. Comme le PSG, le Bayern a concédé un nul en Bundesliga.

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont ébloui le Parc des Princes et le monde du football lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4). Mercredi soir, ils se retrouveront à l’Allianz Arena pour aller chercher la qualification en finale. Mais avant ça, les deux équipes jouaient en championnat ce samedi. Le PSG, avec une équipe remaniée, a concédé un nul frustrant contre Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1 après avoir mené deux fois au score (2-2). De son côté, le Bayern Munich recevait la lanterne rouge de la Bundesliga, Heidenheim. Déjà champion, et comme avant la demi-finale aller, Vincent Kompany a largement fait tourner, avec seulement quatre titulaires contre le PSG alignés d’entrée. Comme contre Mayence la semaine dernière, les Bavarois vont rentrer aux vestiaires menés après avoir encaissé deux buts de Budu Zivzivadze (0-1, 22e) et d’Eren Sami Dinkci (0-2, 31e). Leon Goretzka va tout de même réduire l’écart sur un coup franc direct juste avant la mi-temps (1-2, 44e).

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Une défense encore friable

Dès le début de la seconde période, Vincent Kompany décide de lancer l’artillerie lourde avec les entrées de Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. Avec ses cadres, le Bayern Munich retrouve son niveau et va réussir à recoller au score grâce à un nouveau but de Leon Goretzka (2-2, 54e). Les locaux n’arriveront pas à prendre l’avantage malgré plusieurs belles situations. Ce sont même les visiteurs qui vont s’offrir un troisième but. D’une magnifique frappe enroulée à l’entrée de la surface dans la lucarne, Budu Zivzivadze s’offre un magnifique doublé (2-3, 76e). Alors que l’on se dirigeait vers la deuxième défaite de la semaine pour le Bayern, les Munichois vont réussir à égaliser dans les dernières secondes d’un interminable temps additionnel. Michael Olise tente sa chance des 30 mètres. Sa frappe est repoussée par le poteau mais est renvoyée du dos dans le but par le gardien d’Heidenheim (3-3, 100e). Même si c’était une équipe remaniée, le Bayern Munich a encore montré des lacunes en défense. Un point à noter pour le PSG dans sa quête d’une qualification en finale de la Ligue des champions.