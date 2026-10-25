Avant de défier le PSG, Lyon confirme la grave blessure de l’un de ses cadres

Demain soir (20h30, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Un match que ne jouera pas Pavel Sulc, victime d’une lésion du ménisque du genou droit.

Si le PSG devrait faire sans Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Ousmane Dembélé contre Lyon demain soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1, les Lyonnais devront aussi faire sans l’un de leurs cadres, Pavel Sulc. L’international tchèque, qui s’était blessé à l’entraînement avant le déplacement à Hoffenheim, souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. Le club lyonnais a fait savoir que son joueur sera prochainement opéré et devrait être indisponible pendant environ quatre mois.

Blessé cette semaine lors d’un entraînement avant le déplacement à Hoffenheim, Pavel Sulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit.



Il sera prochainement opéré et devrait être indisponible pendant environ 4 mois.



On est avec toi Pavel ❤️💙



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« C’est un match challengeant »

Présent en conférence de presse de veille de match, Paulo Fonseca a fait un point sur son groupe avant l’affrontement contre le PSG. « Mohamed Ouedraogo, Loïs Openda et Pavel Sulc ne sont pas disponibles pour le match de demain. Steeve Kango est dans le protocole commotion et Nicolás Tagliafico reviendra sûrement la semaine prochaine. » Le coach portugais a ensuite évoqué le choc contre les Rouge & Bleu. « Nous avons oublié le dernier match (contre Hoffenheim, NDLR), il n’y avait rien à tirer de positif. Mes joueurs seront motivés demain. Le PSG est la meilleure équipe du monde en ce moment. Nous devons faire un grand match et c’est pour moi facile de comprendre que mes joueurs sont concentrés sur le match de demain. C’est un match challengeant, l’année dernière nous avons fait un grand match face à eux et nous devons être parfaits défensivement et offensivement. J’ai regardé beaucoup de matchs et je pense que le PSG est différent. Nous allons devoir nous adapter face aux derniers matchs que nous avons produits. »

« C’est la meilleure équipe d’Europe et c’est bien pour nous de les jouer »

Également présent en conférence de presse, Corentin Tolisso, le capitaine des Lyonnais, s’est montré dithyrambique envers le PSG. « Nous avons fait un gros match au Parc des Princes l’année dernière et l’état d’esprit était là, nous étions à 100 %. On est prêt à courir et à concrétiser les occasions. Les plans sont multiples, mais nous savons ce que nous avons à faire. J’ai une grande confiance envers le coach et je suis convaincu que ça ira demain. Je pense que, dans ce genre de match, nous avons moins le ballon, donc nous devrons courir plus et courir intelligemment, être prêts à faire les efforts. Si nous sommes conditionnés, nous y arriverons. On ne peut pas espérer faire un grand match demain si on produit la qualité technique que l’on a montrée jeudi. Le PSG ? Nous sommes bien sûr impressionnés par le PSG sur leurs dernières rencontres européennes. C’est la meilleure équipe d’Europe et c’est bien pour nous de les jouer. Nous avons de la chance de les avoir dans notre championnat. Ils ont de très bons joueurs donc même avec les blessés et le Ballon d’Or, ça n’aura rien à voir. Ils joueront pour gagner et seront professionnels et focus sur le match. »







