Avant la Real Sociedad, le PSG en bonne santé physique

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les joueurs parisiens sont en bonne forme physique.

Après avoir arraché sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de son dernier match de la phase de poules sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), le PSG retrouve la Real Sociedad – au Parc des Princes – mercredi soir pour la manche aller des huitièmes de finale. Alors que le PSG est souvent taxé de parcourir moins de kilomètres que ses adversaires en Champions League, et d’afficher un déficit athlétique, « le PSG se porte bien, même très bien, dans ce domaine et particulièrement en Ligue des champions« , avance Le Parisien, qui s’est procuré des documents internes du staff technique des Rouge & Bleu. « Les statistiques tiennent compte uniquement des matchs de Ligue des champions et de Ligue 1 et ont été réalisées avant PSG / Lille (3-1) ce samedi au Parc des Princes, une rencontre qui confirme les bonnes dispositions physiques de l’équipe de Luis Enrique. »

La haute intensité et les sprints sont des marqueurs plus fiables et précis de l’état physique d’un effectif

Le quotidien francilien indique que ce qui compte, ce n’est pas le volume, mais l’intensité des courses. La haute intensité et les sprints sont des marqueurs plus fiables et précis de l’état physique d’un effectif. « Dans ce registre, le PSG se glisse à la 5e position des formations avec le plus grand volume de haute intensité (plus de 19 km/h) en Ligue 1, derrière Lens, Monaco, Marseille et Rennes. » Encore mieux, il trône à la première place des sprints, devant Lens, l’un de ses concurrents les plus athlétiques, salué pour ses performances dans ce secteur, avance le Parisien. « Cette intensité, Le PSG l’exporte également en Europe. Avec 844,6 m lors de ses six matchs de poule de la Ligue des champions, il se classe 6e des équipes les plus performantes dans la haute intensité. La Real Sociedad est 9e. Manchester City, le tenant du titre, n’est que 21e. » En sprints, les hommes de Luis Enrique dominent même le classement de tous les participants de la Ligue des champions avec 258,5 m effectués, note le quotidien francilien.