Avant le PSG, Chelsea s’impose dans la douleur contre Wrexham

Ce samedi soir, Chelsea affrontait Wrexham en huitièmes de finale de la FA CUP. Dans la douleur, les Blues ont éliminé le club de deuxième division anglaise (2-4 après prolongation).

Mercredi soir, le PSG et Chelsea vont s’affronter sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Si le PSG a joué hier et s’est incliné contre l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-3), Chelsea jouait ce samedi soir en huitième de finale de la Coupe d’Angleterre contre Wrexham. Face au club de deuxième division anglaise, Liam Rosenior avait décidé de faire huit changements par rapport au onze aligné contre Aston Villa (1-4). Avec cette équipe fortement remaniée, les Londoniens n’arrivent pas à se procurer de belles situations et ce sont les locaux, plus entreprenants, qui vont réussir à ouvrir le score. Lancé en profondeur, Sam Smith se défait de Badiashile et Adarabioyo pour ensuite tromper Sanchez d’une frappe au sol (1-0, 18e). Malgré cette ouverture du score et une possession largement en sa faveur, Chelsea ne va pas réussir à se montrer dangereux et c’est Wrexham qui va se procurer deux nouvelles belles situations, mais sans réussir à doubler la mise. Les Blues vont finalement réussir à égaliser sur un coup du sort. Sur une frappe de Garnacho, Thomasson dégage le ballon sur sa ligne mais tape dans le dos de son gardien qui envoie le ballon au fond des filets (1-1, 41e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

Chelsea s’est fait peur jusqu’au bout du bout

En seconde période, Chelsea n’arrive toujours pas à se défaire du bloc bas et de la bonne défense de Wrexham. Les occasions se font rares et il faut attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir le match de nouveau s’animer. Suite à un corner frappé côté gauche et repoussé dans l’axe, Windass reprend aux 25 mètres du pied droit. Présent sur la trajectoire, couvert par les Blues, Doyle dévie du pied droit et trompe Sanchez. Wrexham reprend l’avantage à l’approche des dix dernières minutes (2-1, 79e). Mais le club de deuxième division ne va pas garder son avance trop longtemps, Acheampong égalisant après un errement défensif (2-2, 82e). Après quelques situations, dont une barre de Pedro Neto, les deux équipes vont devoir se départager lors des prolongations. Une prolongation que Wrexham va jouer à dix, après l’expulsion de George Dobson en fin de match. En supériorité numérique, Chelsea va réussir à prendre l’avantage pour la première fois du match, grâce à un but de Garnacho. Oublié à gauche dans la surface sur un long centre d’Essugo, l’international argentin trompe le gardien d’une reprise de volée du pied droit (2-3, 96e). Wrexham va croire égaliser à cinq minutes de la fin des prolongations, mais son but sur corner est refusé pour un hors-jeu après une première déviation dans la surface londonienne. Entré en jeu à la fin du match (85e), Joao Pedro va clôturer la marque et offrir la qualification en quart de finale à Chelsea (2-4, 125e). Après s’être fait peur, Chelsea se qualifie donc et poursuit sa course en FA Cup. Place désormais au match contre le PSG en Ligue des champions.