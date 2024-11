Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Comme le club de la capitale, les Munichois jouaient hier. Et comme les Rouge & Bleu, ils ont surclassé leur adversaire du soir.

Malmené en Ligue des champions, le PSG se déplace à Munich mardi soir pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Champions League. Les Parisiens doivent absolument s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Arena afin de rester en vie dans cette compétition. Hier soir, les joueurs de Luis Enrique ont bien préparé leur déplacement en Bavière avec une large victoire contre Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Le Bayern Munich jouait en même temps en Bundesliga contre Augsbourg. Pour cette rencontre de la onzième journée du championnat allemand, Vincent Kompany avait décidé d’aligner une équipe quasiment type. Annoncé incertain pour cette rencontre et celle contre le PSG, Manuel Neuer était bien dans les buts du Bayern hier soir. Dans un premier acte qu’il a totalement dominé, le Bayern Munich va pêcher dans la finition, tombant aussi sur un grand Labrovic dans les cages.

Harry Kane voit triple

Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir le Bayern Munich concrétiser sa nette domination. Après un poteau de Goretzka (49e) et une tentative de Michael Olise (55e), les Bavarois vont obtenir un penalty à l’heure de jeu après une faute de main de Pedersen après intervention de la VAR. Harry Kane se présente pour le tirer. Le buteur anglais ne tremble pas en prenant à contre-pied Labrovic (1-0, 63e). Après cette réalisation, les Bavarois vont continuer de pousser, se procurant plusieurs occasions franches sans pour autant les concrétiser. Il faudra attendre la toute fin de match et nouveau penalty, encore avec l’aide de la VAR, Schlotterbeck faisant une faute sur Kane. Le défenseur est même exclu pour un deuxième carton jaune. L’international anglais ne se fait pas prier et transforme son deuxième penalty de la soirée, en choisissant de changer de côté et en prenant de nouveau à contre-pied le gardien croate (2-0, 93e). Alors que l’on se dirige vers la fin de la rencontre, Harry Kane va s’offrir un triplé, son quatorzième but de la saison en Bundesliga. Sur un centre chirurgical de Goretzka vers les six mètres, Kane tend sa jambe pour contrôler et éliminer Labrovic avant de conclure de la tête dans le but vide (3-0, 95e). Avec cette victoire, le Bayern Munich a très bien préparé la réception du PSG et conforte sa première place en championnat avec provisoirement huit points d’avance sur Leipzig.