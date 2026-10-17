Avant le PSG, le FC Barcelone surclasse le Betis Séville

Mardi soir, le match que tout le monde attend va arriver. Le PSG reçoit le FC Barcelone en Ligue des champions. Avant ce choc, le Barça a surclassé le Betis Séville en Liga.

Comme le PSG, le FC Barcelone jouait ce samedi, trois jours avant le choc entre les deux équipes lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Barcelonais se déplaçaient sur la pelouse du Betis Séville pour le compte de la neuvième journée de Liga. Pour cette rencontre, Hansi Flick avait décidé d’aligner une équipe remaniée. Les Barcelonais vont rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Lamine Yamal d’une magnifique frappe enroulée en lucarne opposée (0-1, 10e). Malgré cette ouverture du score, les locaux vont réussir à revenir dans le match et égaliser par l’intermédiaire de Valentin Gomez (1-1, 27e). Les deux équipes vont ensuite se procurer plusieurs occasions avant de voir Rodri redonner l’avantage au Barça d’une tête sur un corner (2-1, 41e). Le Betis va croire égaliser par l’ancien joueur du PSG, Giovani Lo Celso. Mais son magnifique but, une volée du gauche dès 20 mètres, va être refusé après visionnage de la VAR. Il y a eu une faute de main au début de l’action qui a permis à Lo Celso de marquer. Les Barcelonais rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage.

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Lamine Yamal buteur et passeur décisif

Dès le début de la seconde période, le FC Barcelone va croire s’offrir un troisième but. Mais la réalisation de Gabriel Jesus, lancé par Lamine Yamal, est refusée pour un hors-jeu (51e). Mais ce n’est que partie remise pour l’attaquant brésilien, qui va faire trembler les filets seulement une minute après sur un service de… Lamine Yamal (1-3, 52e). Dans la foulée, le Betis Séville va se rapprocher à un but. Lancé en profondeur sur le côté gauche, Ezzalzouli prend de vitesse et se défait de la défense des Barcelonais pour tromper Garcia (2-3, 53e). Le match devient fou et seulement une minute après ce deuxième but sévillan, Bernal va écoper d’un carton rouge pour un coup de boule sur Lamine Yamal après un tête-à-tête avec l’international espagnol (54e). Ce dernier a aussi écopé d’un carton jaune. Après cette expulsion, les Barcelonais vont multiplier les occasions et réussir à marquer deux buts par l’intermédiaire d’Eric Garcia (2-4, 62e) et Dani Olmo (2-5, 81e). Les Barcelonais s’imposent finalement de trois buts et poursuivent leur début de saison exceptionnel avec onze victoires en onze matches toutes compétitions confondues. Ils préparent au mieux son choc contre le PSG, qui s’est également imposé ce samedi sur la pelouse de Strasbourg (1-3).