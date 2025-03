Avant le PSG, Liverpool s’impose contre Southampton

Comme le PSG, Liverpool jouait ce samedi à trois jours du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Reds se sont imposés dans la douleur.

Ce samedi, Liverpool recevait Southampton pour le compte de la 28e journée de Premier League. Malgré une avance de treize points, Arne Slot avait décidé de titulariser presque la même équipe que contre le PSG, faisant seulement trois changements. Face au dernier du championnat anglais, les Reds ont eu du mal face à Southampton, étant même menés au score à la mi-temps après une erreur d’Alisson, lui qui avait fait le match de sa vie sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir.

Mohamed Salah retrouve le chemin des filets

Mené au score, Liverpool va montrer un tout autre visage au retour des vestiaires et réussir à rapidement renverser la situation grâce à des buts de Darwin Nunez (1-1, 51e) et Mohamed Salah (2-1, 58e), sur penalty. Malgré plusieurs belles occasions, il faudra attendre les toutes dernières minutes et un nouveau penalty de l’attaquant égyptien (3-1, 88e) pour voir Liverpool sceller sa victoire et prendre provisoirement seize points en tête de la Premier League (3-1). Les coéquipiers d’Ibrahima Konaté préparent, eux aussi, bien le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, avec un petit but d’avance au coup d’envoi.