Avant le PSG, Liverpool s’impose en Premier League

Trois jours avant d’affronter le PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions, Liverpool a renoué avec le succès contre Fulham en Premier League (2-0).

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Si les Parisiens ne jouent pas ce week-end, son match contre Lens ayant été reporté, les Reds jouaient eux la 32e journée de Premier League. Ils recevaient Fulham. Pour cette rencontre, placée trois jours avant la manche retour contre le PSG, Arne Slot avait décidé de faire cinq changements par rapport à son onze aligné sur la pelouse du Parc des Princes. Andy Robertson, Curtis Jones, Cody Gakpo, Rio Ngumoha et Mohamed Salah ont été titularisés. Le début de match est à l’avantage de Liverpool. Le club de la Mersey se procure plusieurs occasions par l’intermédiaire de Mohamed Salah (14e, 23e), Cody Gakpo (21e) ou bien encore Ngumoha (26e). Fulham va aussi se procurer des situations mais sans réussir à tromper la vigilance de Mamardashvili (19e, 33e). Il faudra finalement attendre l’approche des cinq dernières minutes de la première mi-temps pour voir Liverpool trouver la faille. Trouvé sur le côté gauche de la défense de Fulham, Ngumoha se défait de Castagne avant d’enrouler une merveille de frappe, petit filet opposé (1-0, 37e). Après ce but, les Reds vont continuer à pousser et voir Mohamed Salah enfin retrouver le chemin des filets. Décalé sur la droite de la surface par Gakpo, l’international égyptien enroule superbement en première intention pour tromper Leno (2-0, 41e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cette avance pour Liverpool.

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Une deuxième mi-temps un peu plus poussive pour les Reds

Dès le début de la seconde période, Arne Slot doit effectuer un changement. Curtis Jones, qui se touchait les adducteurs à la fin de la première mi-temps, a dû sortir. Rayan Gravenberch l’a remplacé. Lors de cette seconde période, les Reds vont un peu baisser le pied et laisser Fulham se procurer plusieurs belles situations, encaissant même un but. Mais ce dernier a été refusé pour hors-jeu. Les deux équipes n’arriveront pas à faire trembler les filets. Liverpool s’impose (2-0) et prépare bien la réception du PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions. Avec ce succès, Liverpool conforte sa cinquième place de Premier League. Lors de ce match contre Fulham, Arne Slot a pu faire souffler certains cadres et un peu se rassurer avant le match contre les Rouge & Bleu.

Le XI de Liverpool : Mamardashvili – Frimpong (Gomez, 69e), Konaté, Van Dijk (cap.), Robertson – Szoboszlai, Jones (Gravenberch, 46e) – Salah (Nyoni 90e), Wirtz (Mac Allister, 69e), Ngumoha (Isak, 69e) – Gakpo