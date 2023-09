Avant le PSG, Mats Hummels considère que Dortmund n’est pas au niveau

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mardi au Parc des Princes (21h, RMC Sport). Une rencontre très attendue puisque c’est le premier vrai test du club de la capitale cette saison. L’occasion d’en savoir un peu plus sur l’équipe de Luis Enrique. En face, Dortmund vit un début de saison compliqué et Mats Hummels le sait, son équipe doit progresser si elle veut concurrencer des équipes comme le PSG.

Une histoire de pressing et de domination au milieu de terrain

Même avec victoire 4-2 contre Fribourg ce week-end, Dortmund n’a pas trop de quoi se rassurer avant d’affronter le PSG dans deux jours. Deux victoires et deux nuls, c’est le bilan du club allemand, pas catastrophique non plus. Mais c’est surtout dans le jeu que Dortmund éprouve des difficultés. Mats Hummels, double buteur ce week-end, a analysé les faiblesses de son équipe depuis qu’il est revenu au sein du navire jaune.

Pour lui, elle se situe au milieu de terrain. « Face à un Fribourg plus agressif, nous avons un peu manqué d’activité sans le ballon. Nous les avons ainsi rendus un peu plus forts. Dominer l’adversaire avec le ballon au milieu de terrain est un domaine dans lequel nous devons clairement nous améliorer si nous voulons être une équipe de haut niveau. Si nous voulons faire un pas en avant, nous devons aussi dominer au milieu de terrain et être capables de démonter un adversaire qui presse », a précisé le défenseur allemand.

Ce problème de maîtrise du ballon face à un pressing intense coïncide avec la nouvelle identité du PSG de Luis Enrique. À la perte du ballon, le club de la capitale a pour mission de récupérer vite et haut sur le terrain. L’objectif est d’attaquer les espaces dans le camp adverse face à une équipe désorganisée. Justement, Dortmund a du mal avec ce genre d’équipe. Mais le PSG a montré contre Nice qu’il pouvait y avoir des failles dans son jeu. En soit, ce match est aussi un test pour le milieu de terrain parisien, secteur très controversé. Toutes les réponses seront apportées ce mardi.