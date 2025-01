Avant le PSG, Stuttgart tombe sur la pelouse de Mayence

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de Stuttgart en Ligue des champions. Avant ce match, les Allemands se sont inclinés à Mayence.

Après avoir battu Manchester City mercredi soir (4-2), le PSG va se déplacer à Stuttgart pour valider sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Les deux équipes sont concernées par des matches ce samedi. Le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Le club allemand se déplaçait, lui, cet après-midi à Mayence dans le cadre de la dix-neuvième journée de Bundesliga.

Des failles dans la défense allemande

Dans un match de bonne qualité, Stuttgart va subir l’ouverture du score à la demi-heure de jeu. Mis sous pression par les attaquants de Mayence, Alexander Nübel rate son dégagement. Mayence réalise un contre express conclu par Nelson Weiper servi par Paul Nebel (1-0, 29e). Avant cette ouverture du score, le VFB aurait pu faire trembler des filets. Seul dans la surface adverse, Deniz Undav envoyait sa tentative au-dessus du but. Même s’il a eu des occasions, Stuttgart n’a pas réussi à se montrer dangereux et a même encaissé un but en toute fin de match par Anthony Caci (2-0, 87e). Cette défaite peut apporter des enseignements au PSG, comme le fait que le club allemand aime se placer haut sur le terrain, ce qui découvre parfois ses couloirs.