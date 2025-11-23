Avant le PSG, Tottenham s’incline lourdement contre Arsenal

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Tottenham en Ligue des champions. Trois jours avant, les Spurs ont été surclassés par Arsenal (4-1).

Le PSG va retrouver la Ligue des champions mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Quatre jours avant ce choc entre les deux équipes, qui s’étaient affrontées lors de la Supercoupe d’Europe le 13 août dernier, le PSG s’est facilement imposé contre Le Havre (3-0). Son futur adversaire jouait un choc ce dimanche après-midi, un derby de Londres contre Arsenal en Premier League. En première période, Tottenham n’a pas existé, les Gunners ayant totalement dominé ce North London derby. Une domination qui va se traduire avec deux buts lors du dernier quart d’heure de la première mi-temps. Trouvé dans la surface, Leandro Trossard se retourne et termine du gauche avec un tir en pivot. Sa frappe est déviée par Micky Van de Ven et termine sa course au fond des filets (1-0, 36e). Cinq minutes plus tard, Eberechi Eze va tromper la vigilance de Vicario du pied droit (2-0, 41e).

Richarlinson marque un superbe but en vain

Au retour des vestiaires, le futur adversaire du PSG va être cueilli à froid par un nouveau but d’Eze. Ce dernier contrôle près de la surface et enchaîne une frappe de l’intérieur du pied gauche. Au ras du poteau gauche (3-0, 46e). Alors qu’ils ne se sont pas montrés dangereux du match, les Spurs vont réduire la marque par l’intermédiaire de Richarlison. Après une récupération dans les pieds de Martin Zubimendi, l’international brésilien voit David Raya très loin de son but. Il tente un lob de 35 mètres qui trompe le gardien espagnol (3-1, 55e). Un but qui ne va pas relancer Tottenham, qui va continuer de subir la loi d’Arsenal et qui va voir Eze s’offrir un triplé (4-1, 76e). Le match va baisser en intensité et se terminer sur cette victoire logique du leader de Premier League (4-1). De son côté, Tottenham prépare de la pire des manières son choc contre le PSG.