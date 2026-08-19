Avant leur rendez-vous décisif, les féminines du PSG font le plein de confiance
Les féminines du PSG ont conclu leur préparation avec un succès fleuve face à Valence. Avec quatre buteuses différentes en prime.
C’est un gros choc qui attend les joueuses de Paulo Cesar mercredi prochain. Le tirage au sort du troisième tour qualificatif de la Women’s Champions League a désigné l’Eintracht Francfort comme adversaire avec le match retour à Paris. Et avant ce rendez-vous décisif en Allemagne, les Parisiennes avaient un dernier match amical à disputer ce mardi soir du côté de Murcie dans le Sudde l’Espagne.
Le PSG écrase Valence
Un match amical contre le FC
Valence. Et tout s’est débloqué juste avant la pause avec
un superbe corner direct signé
Romée Leuchter (1-0, 43′). Dans la foulée,
Merveille Kanjinga a fait parler sa vitesse et sa
puissance pour transpercer les cages adverses (2-0, 45+2’). En
seconde période, Romée Leuchter, encore elle,
bottait parfaitement un corner pour la reprise
d’Izabela (3-0, 68’). Enfin, Olga
Carmona déposait le ballon sur la tête de Vitoria
Yaya pour aggraver encore plus la marque (86’).
Score final : 4-0.
De quoi fair le plein de confiance avant de s’envoler vers Francfort pour leur manche aller d’UWCL.