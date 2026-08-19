Romée Leuchter
Image : PSG.fr

Avant leur rendez-vous décisif, les féminines du PSG font le plein de confiance

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet19 août 2026

Les féminines du PSG ont conclu leur préparation avec un succès fleuve face à Valence. Avec quatre buteuses différentes en prime.

C’est un gros choc qui attend les joueuses de Paulo Cesar mercredi prochain. Le tirage au sort du troisième tour qualificatif de la Women’s Champions League a désigné l’Eintracht Francfort comme adversaire avec le match retour à Paris. Et avant ce rendez-vous décisif en Allemagne, les Parisiennes avaient un dernier match amical à disputer ce mardi soir du côté de Murcie dans le Sudde l’Espagne.

Le PSG écrase Valence

PSG : les féminines connaissent leur futur adversaire en Ligue des Champions

Un match amical contre le FC Valence. Et tout s’est débloqué juste avant la pause avec un superbe corner direct signé Romée Leuchter (1-0, 43′). Dans la foulée, Merveille Kanjinga a fait parler sa vitesse et sa puissance pour transpercer les cages adverses (2-0, 45+2’). En seconde période, Romée Leuchter, encore elle, bottait parfaitement un corner pour la reprise d’Izabela (3-0, 68’). Enfin, Olga Carmona déposait le ballon sur la tête de Vitoria Yaya pour aggraver encore plus la marque (86’). Score final : 4-0.  

De quoi fair le plein de confiance avant de s’envoler vers Francfort pour leur manche aller d’UWCL.

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