Avec Danilo, le Portugal s’incline pour son dernier match de poules

Qualifié et assuré de terminer premier de son groupe, le Portugal s’est incliné contre la Géorgie (2-0) hier soir. Deux joueurs du PSG ont joué cette rencontre.

Après ses deux victoires contre la République Tchèque (2-1) et la Turquie (3-0), le Portugal était qualifié pour les huitièmes de finale et assuré de terminer premier de son groupe. Pour sa dernière rencontre de la phase de poules, Roberto Martinez avait décidé d’effectuer huit changements par rapport à son onze contre la Turquie. Seuls Cristiano Ronaldo, Diogo Costa et Joao Palhinha ont enchaîné hier soir. Remplaçant depuis le début de la compétition et pas entré une seule fois en jeu, Danilo Pereira était titulaire hier soir dans la défense à trois portugaise, aux côtés de Gonçalo Inacio et Antonio Silva. C’était le seul joueur du PSG titulaire lors de cette rencontre.

Qualification historique pour la Géorgie

Le Portugal va très rapidement se faire surprendre. Sur une passe totalement ratée d’Antonio Silva, George Mikautadze récupère le ballon et lance en profondeur Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur pisté par le PSG remonte le terrain pour aller tromper Diogo Costa (1-0, 2e). Piqué au vif, le Portugal va tout de suite reprendre le contrôle du ballon, se procurer plusieurs belles occasions mais sans jamais réussir à tromper la vigilance du gardien géorgien, auteur de plusieurs belles et importantes parades. Si ce n’est pas le gardien, ce sont des défenseurs qui contrent les tentatives de Cristiano Ronaldo, à deux reprises. Bien regroupée en défense, la Géorgie a réussi à piquer en contre quand il le fallait. En seconde période, malgré sa domination, le Portugal se montre trop brouillon dans le dernier geste pour réussir à revenir dans le match. Pire, il va encaisser un deuxième but. Fautif sur la première réalisation géorgienne, Antonio Silva va provoquer un penalty. Penalty transformé par George Mikautadze, qui s’offre son troisième but de la compétition, qui fait de lui le seul meilleur buteur de l’Euro (2-0, 57e). Malgré les changements et l’entrée notamment de Gonçalo Ramos, le Portugal s’incline contre la Géorgie (2-0). En huitièmes de finale, il affrontera la Slovénie lundi soir (21 heures). De son côté, la Géorgie a réalisé un exploit en s’imposant pour la première fois dans une compétition majeure, pour sa première participation à un tournoi majeur. Avec ce succès, elle termine troisième de son groupe et défiera l’Espagne en huitième de finale. Titulaire, Danilo Pereira a joué l’intégralité de la rencontre. Le numéro 15 du PSG, qui a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Cristiano Ronaldo, a livré une prestation moyenne, à l’image de son équipe. De son côté, Gonçalo Ramos est entré en jeu à la 66e minute à la place de CR7. L’attaquant n’a pas été trouvé par ses coéquipiers et ne s’est pas procuré d’occasions de but. Titulaires lors des deux premiers matches et performants, Nuno Mendes et Vitinha ont été ménagés et sont restés sur le banc.

Les huitièmes de finale de l’Euro 2024