Avec deux joueurs du PSG titulaires, le Portugal termine sa préparation au Mondial avec une victoire

Hier soir, le Portugal jouait son dernier match de préparation à la Coupe du monde contre le Nigéria. Avec deux joueurs du PSG titulaires, la sélection portugaise s’est imposée pour terminer sa préparation en beauté.

La Coupe du monde ouvre ses portes ce jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Certaines sélections jouaient leurs derniers matches de préparation au Mondial hier soir. C’était le cas du Portugal. Parmi les favoris à la victoire finale, le Portugal affrontait le Nigéria hier soir. Pour cette dernière répétition, Roberto Martinez avait décidé d’aligner Joao Neves et Vitinha au milieu de terrain. Les deux joueurs du PSG ont joué la première mi-temps. Le numéro 17 du PSG a tenté d’être le métronome du jeu portugais, en tentant d’avancer avec le ballon et en trouvant des passes vers l’avant pour ses coéquipiers. Son compère a lui aussi tenté des choses offensivement tout en étant précieux dans la récupération et en défense.

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Les quatre joueurs du PSG ont joué

En seconde période, le sélectionneur portugais a lancé Nuno Mendes dès le retour des vestiaires. Le latéral gauche du PSG n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à tenter plusieurs centres qui auraient pu offrir de grosses occasions pour la Seleçao. Pour cette rencontre, Roberto Martinez avait décidé de réaliser onze changements, sans changer de gardien. Nuno Mendes a été le joueur choisi pour sortir 35 minutes après son entrée en jeu pour faire entrer Matheus Nunes. Gonçalo Ramos est aussi entré en jeu, à la 65e minute, mais il a eu du mal à être trouvé et ne s’est pas procuré de réelles occasions. Le Portugal s’est imposé après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Pedro Neto (1-0, 23e). Le Nigéria avait égalisé avant la mi-temps (1-1, 37e) avant que Francisco Conceiçao n’offre la victoire au Portugal dans le dernier quart d’heure (2-1, 75e). Le Portugal prépare donc de la meilleure des manières sa Coupe du monde, qu’il débutera le 17 juin prochain contre la République démocratique du Congo.