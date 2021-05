Le PSG a mis fin à un suspens – qui a réveillé la presse catalane pendant quelques semaines – en officialisant la prolongation de contrat de trois ans de Neymar, soit jusqu’en juin 2025. L’Equipe fait savoir que dans cette prolongation, il y a une clause qui permettra au numéro 10 parisien de prolonger jusqu’en juin 2022 à partir de 2026, “la volonté initiale du clan brésilien. Mais, comme en France il est interdit de faire signer des contrats pros de plus de cinq ans et que le nouveau bail de Neymar prend effet dès le 1er mai 2021, une solution a été trouvée permettant de satisfaire tout le monde“, indique le quotidien sportif. En prolongeant le Brésilien (29 ans), le PSG montre qu’il est un club qui compte désormais parmi les plus grands clubs d’Europe. Neymar “a clairement fait franchir un cap au PSG depuis son arrivée. À moyen et long termes, l’idée est de montrer que des joueurs de cette envergure peuvent s’épanouir à Paris“, assure l’Equipe. En conservant Neymar, les dirigeants parisiens veulent convaincre d’autres joueurs que l’avenir est à Paris, et notamment Kylian Mbappé.