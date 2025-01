Le PSG est sur le point de frapper un grand coup avec le recrutement de Khvitcha Kvaratskhelia. L’international géorgien va venir renforcer un secteur de jeu déjà bien fourni au PSG.

Avec le probable départ de Randal Kolo Muani, le PSG souhaite renforcer son secteur offensif. Et il est proche de réaliser un très grand coup avec la signature de Khvitcha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Une arrivée de l’international géorgien (23 ans) qui va apporter de la concurrence à Bradley Barcola dans le couloir gauche de l’attaque parisienne. L’Equipe estime que ce recrutement vient renforcer un secteur parisien qui fonctionne déjà. « Plutôt que de réclamer un avant-centre de niveau mondial qui lui manque tant en C1, jusque-là, Luis Enrique va ajouter un ailier créateur à une liste déjà importante (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kang-in Lee). »

Des conséquences sur le temps de jeu de Barcola et Doué ?

Le quotidien sportif indique que Bradley Barcola a déjà joué à droite ou dans l’axe, avec Lyon, et Luis Enrique avait évoqué sa capacité axiale en début de saison, en soulignant sa polyvalence. Si, a priori, ni l’ancien Lyonnais ni Kvaratskhelia ne sont faits pour évoluer au poste d’avant-centre, l’entraîneur du PSG a une vision assez large du profil : depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Lee, Asensio et Doué ont tous démarré un match dans l’axe. L’Equipe avance que Kvaratskhelia a besoin d’être face au jeu, et sa présence sera forcément une menace pour le temps de jeu de l’international français, ainsi que pour celui de Désiré Doué, qui a progressé ces dernières semaines, et dont les entrées en jeu ont enfin de l’impact. « La présence de Kvaratskhelia va forcément bouleverser cette alternance, à moins que Luis Enrique n’ait une autre idée, ce qui reste possible, voire probable. »