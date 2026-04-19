Avec moins de temps de jeu, Mayulu prend son mal en patience

Lancé au plus haut niveau par Luis Enrique, Senny Mayulu a beaucoup été utilisé avec le PSG en début de saison avant de voir son temps de jeu se réduire. Une situation qu’il prend avec une attitude positive.

Senny Mayulu a tapé dans l’œil de Luis Enrique qui n’a pas hésité à le lancer chez les professionnels lors de sa première saison sur le banc du PSG. Le titi du PSG (19 ans) a ensuite fait quelques apparitions (10 matches, un but, une passe décisive) avant de devenir un joueur important de la rotation du club de la capitale la saison dernière avec 34 matches toutes compétitions confondues pour six buts et trois passes décisives. Sur le terrain, il a rendu la confiance placée en lui par Luis Enrique avec de très belles performances. Il a été récompensé de sa belle saison par un but en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).

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Un joueur important pour Luis Enrique

En début d’exercice 2025-2026, le titi du PSG a profité des blessures de certains de ses coéquipiers pour avoir un temps de jeu. Il a performé, même dans un rôle de faux numéro 9 contre le FC Barcelone. Mais depuis quelques semaines, le numéro 24 parisien joue un peu moins. Il y a bien sûr eu un peu de frustration, à être resté sur le banc à l’aller comme au retour de la double confrontation contre Liverpool (2-0 ; 0-2) en quart de finale de Ligue des champions, mais Senny Mayulu ne montre rien, jamais, assure Le Parisien. Hier, en conférence de presse, Luis Enrique a expliqué que Senny Mayulu était un joueur important pour lui. « Le message est clair : même sans statut de titulaire indiscutable, Mayulu compte dans les plans du coach. Une confiance qui n’est pas anodine », lance le quotidien francilien. Le Parisien avance que le milieu de terrain cultive une forme de sérénité active : travailler, progresser, attendre son heure. Une attitude qui trouve ses racines dans sa formation. Avec Luis Enrique comme soutien et une mentalité saluée à tous les étages, Mayulu garde cette tranquillité qu’il diffuse chaque jour sur les terrains du Campus, conclut le quotidien francilien.