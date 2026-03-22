Avec son premier but, Dro s’offre un record avec le PSG

Arrivé au PSG cet hiver, Dro Fernandez grapille du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Avec son but contre Nice, l’Espagnol s’est offert un record.

Cet hiver, le PSG n’a recruté qu’un joueur, Dro Fernandez. Le milieu de terrain espagnol (18 ans) a rejoint le club de la capitale en provenance du FC Barcelone contre huit millions d’euros. Sous le maillot du PSG, Dro Fernandez a participé à sept matches toutes compétitions pour 235 minutes de temps de jeu (trois titularisations). Remplaçant hier contre Nice, il est entré en jeu à un quart d’heure de la fin et a fait trembler les filets pour la première fois en professionnel, après un très bel enchaînement crochet du gauche-frappe croisée du droit.

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Le cinquième plus jeune buteur du PSG de l’ère QSI

Cette réalisation lui permet d’entrer dans l’histoire du PSG. En effet, comme le rapporte RMC Sport, Dro Fernandez est devenu à 18 ans et 68 jours, le plus jeune joueur non-formé au PSG à avoir marqué pour le club, toutes compétitions confondues. Le média sportif explique aussi que l’ancien du FC Barcelone est devenu le cinquième plus jeune buteur parisien de l’ère QSI. Il aurait d’ailleurs pu le devenir il y a quelques semaines, lui qui avait marqué sur la pelouse du Havre le 28 février dernier lors de la 24e journée de Ligue 1. Mais son but avait été refusé pour un hors-jeu.







