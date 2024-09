Avec un grand Dembélé, le PSG s’impose contre Brest

Ce samedi soir, le PSG retrouvait les terrains avec la réception du Stade Brestois dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Dans cette rencontre qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est imposé en fin de match grâce à un grand Ousmane Dembélé (3-1).

Pour son retour sur les terrains, le PSG recevait ce samedi soir – au Parc des Princes – le Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Quatre jours avant le retour de la Ligue des champions et la réception de Gérone, les Parisiens ont pris les choses en main dès le début de la rencontre. Ils vont multiplier les offensives sur la défense brestoise, mais vont soit buter sur Marco Bizot soit se montrer maladroit dans le dernier geste. Dès la sixième minute, Nuno Mendes voit sa frappe à bout portant repoussée par le gardien brestois, Joao Neves va lui aussi voir sa frappe enroulée repoussée par Bizot (12e). Marco Asensio va aussi se procurer deux grosses occasions, mais pêcher dans le dernier geste (14e, 36e). Alors qu’il dominait la rencontre, le PSG va voir Monsieur Turpin siffler un penalty en raison d’un tirage de maillot de Nuno Mendes sur Ludovic Ajorque. Romain Del Castillo se présente face à Gianluigi Donnarumma et trompe le gardien italien en tirant au milieu du but (0-1). Malgré ce but, le PSG va de nouveau se procurer des occasions et réussir à égaliser. Sur un centre venu de la gauche de Marco Asensio, Ousmane Dembélé va propulser le ballon au fond des filets de la tête (1-1, 41e). Juste avant la mi-temps, Gianluigi Donnarumma va repousser une frappe de Camara (43e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

Prestation XXL d’Ousmane Dembélé

Au retour des vestiaires, le PSG va poursuivre sa domination et se procurer quelques situations sans pour autant faire trembler les filets. Après les premiers changements de Luis Enrique, Désiré Doué et Willian Pacho, qui ont pris les places de Bradley Barcola et Nuno Mendes, le PSG croit prendre l’avantage. Bien lancé en profondeur, Marco Asensio ajuste Marco Bizot. Mais son but est refusé pour hors-jeu (64e). Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour voir le PSG enfin valider sa domination. Sur le côté droit, Achraf Hakimi centre en retrait pour Fabian Ruiz. L’Espagnol propulse le ballon au fond des filets (2-1, 73e). Dans la foulée, Ousmane Dembélé va s’offrir un doublé. Lancé en profondeur, Randal Kolo Muani voit Bizot repousser sa frappe, le ballon revient dans les pieds d’Ousmane Dembélé qui propulse le ballon dans les buts brestois (3-1, 75e). Les Parisiens continueront à attaquer, sans pour autant réussir à marquer de nouveau. Avant la Ligue des champions, le PSG s’impose face à une belle équipe de Brest (3-1) et conserve sa place de leader avec quatre victoires en quatre matches.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois 29

4ème journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Wilfried Bien et Christian Guillard

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi (c), Skriniar, Beraldo, Mendes (Pacho, 62e) – Ruiz, Neves (Mayulu, 80e), Lee – Dembélé (Mbaye, 80e), Asensio (Kolo Muani, 70e), Barcola (Doué, 62e) Remplaçants : Safonov, Zague, El Hannach, Pacho, Marquinhos, Mbaye, Doué, Mayulu, Kolo Muani

: Donnarumma – Hakimi (c), Skriniar, Beraldo, Mendes (Pacho, 62e) – Ruiz, Neves (Mayulu, 80e), Lee – Dembélé (Mbaye, 80e), Asensio (Kolo Muani, 70e), Barcola (Doué, 62e) Le XI du SB29 : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Le Cardinal, Haïdara – M.Camara (Martin, 80e), E.Fernandes (Salah, 80e), Magnetti – Del Castillo (Doumbia, 67e), Ajorque (Baldé, 67e), Sima (Pereira Lage, 57e) Remplaçants : Coudert, Coulibaly, Ndiaye, Amavi, Martin, Pereira Lage, Salah, Doumbia, Baldé

: Bizot – Lala, Chardonnet (c), Le Cardinal, Haïdara – M.Camara (Martin, 80e), E.Fernandes (Salah, 80e), Magnetti – Del Castillo (Doumbia, 67e), Ajorque (Baldé, 67e), Sima (Pereira Lage, 57e)

