Avec un João Neves en feu, le Portugal se qualifie pour la Coupe du monde après avoir étrillé l’Arménie

Dans son match capital pour la qualification à la Coupe du monde 2026, le Portugal a été sans pitié face à l’Arménie (9-1), avec notamment un João Neves auteur d’un triplé.

Après avoir raté le coche face à l’Irlande (défaite 2-0) jeudi dernier, le Portugal ne devait pas se manquer, à Porto ce dimanche, face à l’Arménie afin de valider définitivement son ticket pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Pour cette rencontre capitale, Roberto Martinez était privé de son meilleur buteur et capitaine, Cristiano Ronaldo, suspendu, et a décidé de faire confiance aux trois Parisiens, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos, tous titulaires.

Triplé pour J.Neves, un but et une passe décisive pour G.Ramos

Et rapidement, les Portugais ont pris l’avantage grâce à Renato Veiga sur corner (1-0, 7e). Mais dix minutes plus tard, l’Arménie a égalisé par son capitaine Eduard Spertsyan (1-1, 18e). Une égalisation qui aurait pu mettre un gros coup de froid à la Seleção das Quinas. Mais Roberto Martinez a pu compter sur les Portugais du PSG pour mettre fin aux doutes. Profitant d’une passe en retrait mal assurée, Gonçalo Ramos, en renard des surfaces, a profité de ce cadeau pour redonner l’avantage au Portugal (2-1, 28e). Puis, le show João Neves a débuté. Le milieu parisien a d’abord marqué d’une frappe en première intention à l’entrée de la surface (3-1, 30e) avant d’inscrire un deuxième but d’un coup-franc sublime (4-1, 41e). Ses premiers buts en sélection. Les vainqueurs de la Ligue des Nations ont regagné les vestiaires avec le score de 5-1 après un penalty transformé par Bruno Fernandes juste avant la pause (5-1, 45’+3). En seconde période, le Portugal a continué à dérouler son football avec un triplé de Bruno Fernandes (7-1, 52e et 72e sur penalty). Puis João Neves a inscrit un troisième but d’une reprise de volée dans la surface (8-1, 81e). Enfin, Francisco Conceiçao a parachevé cette démonstration (9-1, 90e+2). Grâce à ce festival offensif, le Portugal valide son ticket pour la Coupe du monde 2026.

Auteur de ses premières réalisations en sélection, João Neves a disputé l’intégralité du match (90 minutes). En plus de ses buts, le milieu de 21 ans était omniprésent sur le terrain avec 81 ballons touchés, 87% de passes réussies (60/69) et 7 récupérations. Une excellente performance du Parisien, qui comptabilise déjà huit buts cette saison, dont deux triplés. Son compère du milieu de terrain, Vitinha, a joué son rôle de métronome à la perfection. Sur ses 67 minutes passées sur le terrain avant sa sortie, le numéro 17 des Rouge & Bleu a touché 96 ballons et réussi 93% de ses passes (86/92). Enfin, Gonçalo Ramos a parfaitement profité de l’absence de Cristiano Ronaldo pour se mettre en évidence. En plus de son but en renard des surfaces, l’attaquant parisien a délivré une passe décisive. En 90 minutes, le buteur portugais aura touché peu de ballons (27) mais aura délivré 3 passes clés et tenté 7 frappes dans cette rencontre.

Le XI du Portugal : Costa – Semedo, Veiga, R.Dias (R.Neves, 73e), J.Cancelo (M.Nunes, 73e) –J.Neves, B.Fernandes, Vitinha (J.Félix, 67e) – B.Silva (c) (Forbs, 56e),G.Ramos,Leão (F.Conceição, 56e).

