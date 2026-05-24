Avec une équipe largement remaniée, Arsenal s’impose à six jours du PSG

Si le PSG a joué un match interne hier, Arsenal jouait son dernier match de Premier League de la saison contre Crystal Palace. À six jours d’affronter le PSG, les Gunners se sont imposés avec une équipe largement remaniée (1-2).

Dans six jours, le PSG et Arsenal s’affrontent sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest en finale de la Ligue des champions. Si le PSG avait terminé sa saison de Ligue 1 la semaine dernière, les Gunners devaient encore jouer la dernière journée de la Premier League. Déjà champions, les Londoniens se déplaçaient à Crystal Palace, qui va jouer la finale de la Conference League mercredi soir contre le Rayo Vallecano. Les deux entraîneurs avaient décidé, pour ce match sans enjeux, de faire largement tourner. Avec l’absence de Ben White et l’incertitude autour de Jurriën Timber, Mikel Arteta a placé Martin Zubimendi, milieu de terrain de formation, dans le couloir droit. Dans une première mi-temps lente, ce sont les Gunners qui vont se montrer les plus dangereux avec trois belles occasions pour Gabriel Jesus qui a notamment touché le poteau (4e) et raté un face-à-face contre le gardien de Crystal Palace (11e). L’attaquant brésilien va finalement réussir à tromper Henderson. Lancé en profondeur par Gabriel Martinelli, l’ancien de Manchester City tente sa chance et propulse le ballon au fond des filets (0-1, 42e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour Arsenal.

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Mikel Merino de retour, Noni Madueke sorti sur blessure

Dès le début de la seconde période, Mikel Arteta réalise deux changements avec les entrées de Kai Havertz et Gabriel, qui pourraient être titulaires contre le PSG samedi. Les Gunners vont doubler la mise dès la 48e minute. Sur un corner, la spécialité d’Arsenal, Kai Havertz dévie le ballon de la tête vers Noni Madueke qui propulse le ballon au fond des filets (0-2). À l’heure de jeu, Mikel Arteta décide de lancer Mikel Merino, qui n’avait plus joué depuis la mi-janvier. La fin du match est moins prolifique, les deux équipes ne se procurant pas de véritables occasions. Malgré ça, les Gunners vont se faire peur. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Jean-Philippe Mateta, qui sera avec l’équipe de France au Mondial, va faire trembler les filets et relancer Crystal Palace devant son public (1-2, 88e). Les Eagles vont même égaliser. Mais le but de Yeremy Pino est refusé pour hors-jeu. La frappe de l’Espagnol est en effet légèrement déviée par son coéquipier Evann Guessand, qui était hors-jeu (91e). Arsenal va finalement s’imposer (1-2). Il faudra tout de même surveiller l’état de santé de Noni Madueke, qui est sorti en fin de match en se touchant derrière la cuisse.