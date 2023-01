Cette saison, le PSG a pris une résolution. Celle de conserver ses jeunes du centre de formation en les faisant signer professionnel. Aujourd’hui, un jeune « Titi » a signé son premier contrat avec le club de la capitale. Courtisé par des clubs anglais et français, Ayman Kari continue son aventure au sein du navire parisien. À 18 ans, il rentre définitivement dans la cour des grands en signant un contrat le liant au club jusqu’au 30 juin 2025. Le joueur est revenu sur sa signature ce soir sur ses réseaux sociaux.

« Titi d’Or » en 2021

« C’est avec une immense fierté que je vous annonce la signature de mon premier contrat professionnel au sein du PSG, mon club formateur ! Je remercie le club, le staff ainsi que la direction pour leur confiance. Je tiens également à remercier ma famille, mon agent et toutes les personnes qui me soutiennent au quotidienne qui m’ont permis d’arriver jusqu’ici. Cette signature marque pour moi l’accomplissement d’un rêve et la continuation d’une belle et grande aventure au sein de mon club de coeur. Ici c’est Paris », s’est exprimé Ayman Kari sur ses réseaux sociaux.

Il est arrivé au centre de préformation du PSG à l’âge de 11 ans et a ensuite intégré le centre de formation. En s’imposant comme titulaire avec les U19, le natif d’Ivry-sur-Seine a été élu « Titi d’Or » en 2021. Ce qui a fait de lui un des éléments les plus prometteurs de sa génération. Cette saison déjà, il s’est entraîné plusieurs fois avec le groupe « élite » des Rouge & Bleu. Il continue à jouer pour les U19 et a même contribué à la qualification du club en huitièmes de finale de Youth League grâce à trois passes décisives en 5 matches. « Le Club souhaite à Ayman beaucoup de réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain« , a annoncé le club dans un communiqué .