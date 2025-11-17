Azerbaïdjan / France – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce match sans enjeux de la France face à l’Azerbaïdjan a permis à certains Parisiens d’avoir du temps de jeu en sélection comme Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery.

Après la qualification pour la Coupe du monde 2026 suite à la victoire face à l’Ukraine (4-0), Didier Deschamps a profité de ce match sans enjeux face à l’Azerbaïdjan pour donner du temps de jeu aux joueurs de banc. Ainsi, trois Parisiens étaient titulaires ce dimanche à Bakou : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery a marqué des points

Pour sa première sélection avec les Bleus, Lucas Chevalier a encaissé le premier but de la rencontre au bout de trois minutes de jeu, sur un tir à bout portant. Le portier parisien récolte la note de 4/10 dans L’Equipe. « Très attendu pour sa première, le Parisien a vécu le match le plus frustrant qu’il soit. Il restera donc comme le premier gardien français dans l’Histoire à encaisser un but de l’Azerbaïdjan, sur une action où il ne réalise pas l’exploit. Pendant les dix minutes de domination adverse, il a diffusé encore de la fébrilité, au pied notamment. Jamais mis en danger ensuite pendant 75 minutes. » Même constat de la part du quotidien Le Parisien, avec une note de 4.5/10. « Aligné pour la première fois en équipe nationale, le Parisien concède l’ouverture du score sur le seul tir cadré adverse (1-0, 4e). Il n’a pas commis de réel impair, mais son jeu au pied a parfois été défaillant en première mi-temps. »

Aligné en charnière centrale aux côtés d’Ibrahim Konaté, Lucas Hernandez a aussi connu un début de match compliqué. Le quotidien sportif lui octroie la note de 4/10. « À l’image de Konaté, il a livré un premier quart d’heure assez pauvre où il est devancé par Dadashov sur le but azerbaïdjanais. La suite est un peu (vraiment un peu…) plus convaincante. Avec certes du déchet sur son jeu de passes à risque mais des couvertures efficaces. » De son côté, Le Parisien lui met tout juste la moyenne, 5/10 : « À l’envers comme les autres sur les premières minutes, il est battu par Dadasov qui arrive lancé au point de pénalty (1-0, 4e). Dans l’ensemble, son match aura été assez neutre, forcément moins inquiété à partir du moment où les Bleus ont pris l’avantage. »

Enfin, Warren Zaïre-Emery a été l’un des meilleurs Français à Bakou. « Au coeur d’un début de rencontre collectivement raté, il a beaucoup couru d’abord, puis s’est démené ensuite pour construire les actions des Bleus, en jouant régulièrement vers l’avant pour accélérer le jeu. Sa deuxième période a cependant été moins aboutie », analyse le quotidien sportif, qui lui donne la note de 7/10. Le journal Le Parisien lui attribue la note de 6.5/10 : « Le Titi est en jambes en ce moment, et il le montre ! Très intéressant dans sa capacité à récupérer les ballons et se projeter, il ne s’est pas caché dans l’entrejeu. On l’a beaucoup vu en première période quand les Bleus n’étaient pas bien en place. Il a joué de manière plus sobre lors du second acte. »