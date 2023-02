Bafodé Diakité attend avec impatience son duel avec Mbappé

Le PSG affronte Lille demain après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, Bafodé Diakité devrait très certainement faire face à Kylian Mbappé. Le défenseur a hâte de se mesurer à l’attaquant parisien.

Dans une situation difficile, le PSG doit absolument s’imposer demain après-midi contre Lille pour mettre fin à sa série de trois défaites de suite et conserver une belle avance en tête du championnat avant d’aller défier son dauphin, Marseille, la semaine prochaine. Pour cela, le club de la capitale pourra compter sur Kylian Mbappé. De retour de blessure contre le Bayern Munich, il a changé le visage des Rouge & Bleu en 30 minutes. Lors de cette rencontre contre le LOSC, l’attaquant devrait faire face à Bafodé Diakité. Le latéral droit lillois est ravi de pouvoir affronter un tel joueur.

« Cela fait toujours quelque chose d’affronter un tel joueur »

« Je m’entraîne comme d’habitude. Il va falloir rester focus et donner le maximum. Cela fait toujours quelque chose d’affronter un tel joueur, lance Diakité dans une interview accordée au Parisien. On a tous vu ce qu’il a fait la Coupe du monde ou son entrée cette semaine face au Bayern. On sait de quoi il est capable, mais je suis dans une bonne période et je souhaite qu’elle dure le plus longtemps possible. » L’ancien toulousain qui est aussi revenu sur le match aller entre Lille et le PSG (1-7), jour de sa première titularisation. « Je pense qu’après une telle gifle, n’importe quel joueur voudrait montrer un autre visage. Il y a un sentiment de revanche, forcément, surtout que c’était ma première titularisation. Mais ils étaient imprenables ce jour-là… On a la volonté de faire un bien meilleur match contre une grande équipe avec de grands joueurs. Même si elle n’est pas dans sa meilleure forme, elle finira par se relever.«