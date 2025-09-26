Dembélé ballon d'or

Ballon d’Or 2025 – Dembélé devance largement Yamal… Le classement détaillé

Ce samedi, France Football va dévoiler tous les détails des votes du Ballon d’Or 2025. Et il n’y a pas eu match concernant la victoire d’Ousmane Dembélé.

La victoire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025 ne souffre d’aucune contestation. Alors qu’un duel a été annoncé avec le joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, le numéro 10 du PSG a obtenu de nombreuses voix en sa faveur pour devenir le sixième Français à soulever cette distinction individuelle.

Dembélé : « Je pense qu’on a dominé le football mondial »

Dembélé placé à 73 reprises en tête

En effet, dans son magazine qui paraîtra ce samedi, France Football a dévoilé en détails tous les votes. Et le classement final de ce Ballon d’Or 2025 est connu dans son intégralité. Et contrairement à 2024 avec une victoire d’une courte tête de Rodri face à Vinicius Jr (seulement 41 points séparaient les deux joueurs), la victoire d’Ousmane Dembélé ne souffre d’aucune contestation. « Le Français compte en effet 321 points d’avance sur l’international espagnol. » Sur les 100 votants, l’attaquant parisien a été placé en tête à 73 reprises, « c’est 62 de plus que Lamine Yamal, cité seulement 11 fois en tête (…) Parmi les autres joueurs cités en premier dans le top 10 des jurés, on retrouve Vitinha (6 fois), Mohamed Salah (4 fois), Achraf Hakimi (3 fois), Kylian Mbappé (1 fois) et, beaucoup plus surprenant, le Géorgien Khvitcha Kvaratskhelia et l’Ecossais Scott McTominay (1 fois chacun). »

Le classement détaillé du Ballon d’Or 2025

  1. Ousmane Dembélé (France, Paris-SG), 1 380 points.
  2. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 1 059 pts
  3. Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pts
  4. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), 657 pts
  5. Raphinha (Brésil, FC Barcelone), 620 pts
  6. Achraf Hakimi (Maroc, Paris-SG), 484 pts
  7. Kylian Mbappé (France, Real Madrid), 378 pts
  8. Cole Palmer (Angleterre, Chelsea), 211 pts
  9. Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris-SG), 172 pts
  10. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pts
  11. Pedri (Espagne, FC Barcelone), 124 pts
  12. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, Paris-SG), 123 pts
  13. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), 112 pts
  14. Désiré Doué (France, Paris-SG), 74 pts
  15. Viktor Gyökeres (Suède, Sporting Portugal), 56 pts
  16. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid), 51 pts
  17. Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone), 49 pts
  18. Scott McTominay (Écosse, Naples), 45 pts
  19. Joao Neves (Portugal, Paris-SG), 40 pts
  20. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), 37 pts
  21. Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), 25 pts
  22. Alexis Mac Allister (Argentine, Liverpool), 21 pts
  23. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), 21 pts
  24. Fabian Ruiz (Espagne, Paris-SG), 20 pts
  25. Denzel Dumfries (Pays-Bas, Inter Milan), 20 pts
  26. Erling Haaland (Norvège, Manchester City), 18 pts
  27. Declan Rice (Angleterre, Arsenal), 13 pts
  28. Virgil Van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), 7 pts
  29. Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen), 5 pts
  30. Michael Olise (France, Bayern Munich), 4 pts

Le règlement du Ballon d’Or masculin

Le Ballon d’Or masculin est attribué par un jury international de journalistes spécialisés, à raison d’un représentant par pays, les 100 premiers au classement FIFA avant parution des listes. Trois critères sont pris en compte par ordre d’importance : 1. Performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. 2. Performances collectives et palmarès. 3. Classe et fair-play. Chaque juré désigne dix joueurs par ordre décroissant de mérite. Les dix cités se voient respectivement attribuer 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 points. Le BO est attribué au joueur ayant le plus grand nombre de points. En cas d’égalité, les joueurs sont départagés par le nombre de citations à la première place. Si l’égalité demeure, par le nombre de deuxième place, puis par le nombre de troisième place, etc.

