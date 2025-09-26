Ballon d’Or 2025 – Dembélé devance largement Yamal… Le classement détaillé

Ce samedi, France Football va dévoiler tous les détails des votes du Ballon d’Or 2025. Et il n’y a pas eu match concernant la victoire d’Ousmane Dembélé.

La victoire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025 ne souffre d’aucune contestation. Alors qu’un duel a été annoncé avec le joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, le numéro 10 du PSG a obtenu de nombreuses voix en sa faveur pour devenir le sixième Français à soulever cette distinction individuelle.

Dembélé placé à 73 reprises en tête

En effet, dans son magazine qui paraîtra ce samedi, France Football a dévoilé en détails tous les votes. Et le classement final de ce Ballon d’Or 2025 est connu dans son intégralité. Et contrairement à 2024 avec une victoire d’une courte tête de Rodri face à Vinicius Jr (seulement 41 points séparaient les deux joueurs), la victoire d’Ousmane Dembélé ne souffre d’aucune contestation. « Le Français compte en effet 321 points d’avance sur l’international espagnol. » Sur les 100 votants, l’attaquant parisien a été placé en tête à 73 reprises, « c’est 62 de plus que Lamine Yamal, cité seulement 11 fois en tête (…) Parmi les autres joueurs cités en premier dans le top 10 des jurés, on retrouve Vitinha (6 fois), Mohamed Salah (4 fois), Achraf Hakimi (3 fois), Kylian Mbappé (1 fois) et, beaucoup plus surprenant, le Géorgien Khvitcha Kvaratskhelia et l’Ecossais Scott McTominay (1 fois chacun). »

Le classement détaillé du Ballon d’Or 2025

Ousmane Dembélé (France, Paris-SG), 1 380 points. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 1 059 pts Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pts Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), 657 pts Raphinha (Brésil, FC Barcelone), 620 pts Achraf Hakimi (Maroc, Paris-SG), 484 pts Kylian Mbappé (France, Real Madrid), 378 pts Cole Palmer (Angleterre, Chelsea), 211 pts Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris-SG), 172 pts Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pts Pedri (Espagne, FC Barcelone), 124 pts Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, Paris-SG), 123 pts Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), 112 pts Désiré Doué (France, Paris-SG), 74 pts Viktor Gyökeres (Suède, Sporting Portugal), 56 pts Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid), 51 pts Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone), 49 pts Scott McTominay (Écosse, Naples), 45 pts Joao Neves (Portugal, Paris-SG), 40 pts Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), 37 pts Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), 25 pts Alexis Mac Allister (Argentine, Liverpool), 21 pts Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), 21 pts Fabian Ruiz (Espagne, Paris-SG), 20 pts Denzel Dumfries (Pays-Bas, Inter Milan), 20 pts Erling Haaland (Norvège, Manchester City), 18 pts Declan Rice (Angleterre, Arsenal), 13 pts Virgil Van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), 7 pts Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen), 5 pts Michael Olise (France, Bayern Munich), 4 pts

Le règlement du Ballon d’Or masculin

Le Ballon d’Or masculin est attribué par un jury international de journalistes spécialisés, à raison d’un représentant par pays, les 100 premiers au classement FIFA avant parution des listes. Trois critères sont pris en compte par ordre d’importance : 1. Performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. 2. Performances collectives et palmarès. 3. Classe et fair-play. Chaque juré désigne dix joueurs par ordre décroissant de mérite. Les dix cités se voient respectivement attribuer 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 points. Le BO est attribué au joueur ayant le plus grand nombre de points. En cas d’égalité, les joueurs sont départagés par le nombre de citations à la première place. Si l’égalité demeure, par le nombre de deuxième place, puis par le nombre de troisième place, etc.