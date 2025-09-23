Dembélé

Ballon d’Or – Cinq joueurs d’un même club dans le top 10, une première depuis 2014

Le PSG a marqué les esprits durant cette 69e cérémonie du Ballon en plaçant cinq de ses joueurs dans le top 10 du classement final.

La soirée du lundi soir a vu le PSG être l’acteur principal de la 69e cérémonie du Ballon d’Or. Les Rouge & Bleu ont remporté quatre des six trophées possibles : la meilleure équipe de la saison, le Trophée Yachine (Gianluigi Donnarumma), le Trophée Johan Cruyff (Luis Enrique) et le fameux Ballon d’Or (Ousmane Dembélé). En plus de cela, les champions d’Europe avait battu un record avec neuf nommés pour ce Ballon d’Or.

Vincent Garcia (rédacteur chef de France Football) : « Dembélé l’a emporté assez largement »

Une première depuis le Bayern Munich

Si les positions de João Neves (19e) et Fabian Ruiz (24e) font débat, le PSG est parvenu à placer cinq de ses joueurs dans le top 10 du Ballon d’Or : Ousmane Dembélé (1er), Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et comme le rapporte L’Equipe, il faut remonter à 2014 pour voir une telle performance avec le Bayern Munich : Manuel Neuer (3e), Arjen Robben (4e), Thomas Müller (5e), Philipp Lahm (6e) et Toni Kroos (9e). Les Allemands avaient notamment profité de leur victoire à la Coupe du monde, en plus de la Bundesliga et d’une demi-finale de Ligue des champions (0-1, 0-4 contre le Real Madrid).

Le classement des 30 du Ballon d’Or 2025

  1. Ousmane Dembélé (PSG / France)
  2. Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)
  3. Vitinha (PSG / Portugal)
  4. Mohamed Salah (Liverpool / Égypte)
  5. Raphinha (FC Barcelone / Brésil)
  6. Achraf Hakimi (PSG / Maroc)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid / France)
  8. Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)
  9. Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City / Italie)
  10. Nuno Mendes (PSG / Portugal)
  11. Pedri (FC Barcelone / Espagne)
  12. Khvicha Kvaratskhelia (Naples, PSG / Georgie)
  13. Harry Kane (Bayern Münich / Angleterre)
  14. Désiré Doué (PSG / France)
  15. Viktor Gyökeres (Sporting Portugal, Arsenal / Suède)
  16. Vinicius Jr (Real Madrid / Brésil)
  17. Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)
  18. Scott McTominay (Naples / Écosse)
  19. João Neves (PSG / Portugal)
  20. Lautaro Martinez (Inter / Argentine)
  21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinée)
  22. Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)
  23. Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)
  24. Fabián Ruiz (PSG / Espagne)
  25. Denzel Dumfries (Inter / Pays-Bas)
  26. Erling Haaland (Manchester City / Norvège)
  27. Declan Rice (Arsenal / Angleterre)
  28. Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)
  29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Allemagne)
  30. Michaël Olise (Bayern Münich / France)

23 septembre 2025

