Ballon d’Or : Deux joueurs du PSG en lice pour le Trophée Kopa

Ce jeudi 7 août France Football dévoile les nommés de toutes les catégories pour la cérémonie du Ballon d’Or. Aux alentours de 13h, les noms sont sortis pour le Trophée Kopa, et deux joueurs du PSG y figurent.

Le 22 septembre prochain, la 69e édition du Ballon d’Or se tiendra à Paris. Pour l’occasion, à sept semaines de l’évènement, France Football dévoile aujourd’hui, au compte gouttes, les nommés dans les catégories différentes. En début d’après-midi, les noms pour le Trophée Kopa sont sortis. La récompense individuelle décernée au meilleur jeune de la saison 2024 / 2025, âgé de moins de 21 ans, voit deux joueurs du Paris Saint-Germain en lice. En effet, Désiré Doué et Joao Neves sont en course afin de prendre le flambeau derrière Kylian Mbappé (2018), Matthijs De Ligt (2019), Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023), et Lamine Yamal (2024). Les deux jeunes joueurs du PSG sont nommés aux côtés de Ayyoub Bouaddi (LOSC), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Estevao (Palmeiras & Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth & Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Lamine Yamal (FC Barcelone), et Kenan Yildiz (Juventus Turin).

Pour élire le meilleur jeune joueur de la saison, le jury votant est composé d’anciens Ballon d’Or qui désignent trois joueurs parmi les dix nommés dans l’ordre croissant, distribuant ainsi 5, 3 et 1 points pour établir le classement final.