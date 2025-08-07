Ballon d’Or : Gianluigi Donnarumma logiquement vers le Trophée Yachine ?

A sept semaines de la 69e cérémonie du Ballon d’Or, France Football dévoile au compte gouttes ce jeudi les nommés des différentes catégories. Pour le meilleur gardien de but, Gianluigi Donnarumma figure logiquement dans la liste.

Alors que le marché des transferts et sa situation contractuelle avec le PSG pourraient le déstabiliser, Gianluigi Donnarumma pourrait retrouver le sourire ce jeudi 7 août. En effet, le gardien de but italien, après une saison historique sur le plan collectif, se voit récompensé individuellement avec cette nomination parmi les dix meilleurs gardiens de but du monde, en course pour le Trophée Yachine. La récompense remise depuis 2019, sera cette année décernée lors de la cérémonie du Ballon d’Or le 22 septembre prochain. L’Italien est en course avec neuf autres portiers dont un certain … Lucas Chevalier. Gianluigi Donnarumma a ainsi l’occasion de remporter cette récompense individuelle pour la deuxième fois de sa carrière après 2021, et ainsi succéder aux deux sacrés consécutifs de l’Argentin Emiliano Martinez.

Les nommés pour le Trophée Yachine 2025

Alisson Becker (Liverpool / Brésil)

Yassine Bounou (Al-Hilal / Maroc)

Lucas Chevalier (LOSC / France)

Thibaut Courtois (Real Madrid / Belgique)

Gianluigi Donnarumma (PSG / Italie)

Emiliano Martinez (Aston Villa / Argentine)

Jan Oblak (Atlético Madrid / Slovénie)

David Raya (Arsenal / Espagne)

Matz Sels (Nottingham Forest/ Belgique)

Yann Sommer (Inter Milan / Suisse)