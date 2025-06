Ballon d’Or : Jean-Michel Larqué voit un vainqueur au PSG … et ce n’est pas Ousmane Dembélé

En 2025, la course au Ballon d’Or fait rage et se dispute entre plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. Chacun a son favoris et tous pourraient le mériter, mais Jean-Michel Larqué a sa petite idée de l’individualité qu’il aimerait récompenser.

Depuis les exils de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la course au Ballon d’Or reprend peu à peu de l’intérêt, et en 2025 plus que jamais, celle-ci concernera le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a réalisé une saison historique en remportant tous les trophées possibles dont sa première Ligue des Champions, et ces résultats ont été acquis avec la manière. Si tous les observateurs s’accorderont sur le fait que ces succès sont le résultat d’un collectif on ne peut mieux huilé avec son chef d’orchestre qui n’est autre que Luis Enrique, le football récompense aussi les individualités. Ainsi, dans la course au Ballon d’Or, plusieurs joueurs du PSG peuvent se permettre de rêver. Sur les antennes d’RMC au micro de l’émission Rothen S’enflamme, le consultant Jean-Michel Larqué a fait son choix : « Comment peut-on passer à côté d’un joueur comme Hakimi, qui a réinventé le poste de latéral ? » s’est exclamé l’ancien joueur et entraîneur du club de la capitale avant de poursuivre : « À mes yeux, le PSG possède la meilleure paire de latéraux du monde. Ce que je vois de Hakimi et de Nuno Mendes, en club comme en sélection, ça m’a scotché !« .

🌕 🇲🇦 Pour Captain Larqué, c'est un problème de ne pas compter Hakimi comme un potentiel vainqueur du Ballon d'or :



🗣 "Il a réinventé le poste de latéral. Il serait bien de sortir des sentiers battus et de temps en temps mettre un latéral dans le top 10" pic.twitter.com/pYyqACzMCP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 24, 2025 X : @Rothensenflamme

Soumis aux votes des journalistes du monde entier, le Ballon d’Or doit répondre à des critères bien précis, et Jean-Michel Larqué appelle à sortir des sentiers battus : « Il serait bon que, de temps en temps, on sorte des sentiers battus et que les journalistes intègrent un gardien, un défenseur, dans la dernière liste des dix premiers. Récompenser un joueur comme Hakimi, qui change le jeu, ferait du bien au football. Ça rappellerait que ce sport ne se résume pas à marquer des buts avec un 9, un 7 ou un 10 dans le dos« .

