Ballon d’Or : Lamine Yamal ne voterait pas pour Ousmane Dembélé

Le PSG est on ne peut plus concerné en 2025 par la course au Ballon d’Or. En effet, Ousmane Dembélé a été choisi par les supporters parisiens et de nombreux observateurs du ballon rond en tant que favori.

La course au Ballon d’Or fait rage en Espagne, et le statut de grand favori d’Ousmane Dembélé ne semble pas être accepté, notamment en Catalogne. En effet, au cours d’un entretien accordé au média RTVE, Lamine Yamal a été interrogé sur le Ballon d’Or. Le génie du FC Barcelone a dans un premier temps tenté de botté en touche en répondant qu’il aimerait gagner la Ligue des Champions plutôt que le Ballon d’Or : « Enfin, oui, les deux. Les deux sont un rêve, surtout pour le Barça, la Ligue des Champions serait incroyable. Évidemment, le Ballon d’or, tous les joueurs veulent le gagner, et ceux qui disent le contraire mentent. Être là à 18 ans, je pense que c’est quelque chose à valoriser, et j’espère que cela arrivera« , s’est repris l’international espagnol. Si dans les débats Lamine Yamal voit souvent son nom revenir dans la course au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé reste le grand favori. Un avis que ne partage pas le numéro 10 du FC Barcelone.

Au cours de cet entretien au micro de RTVE, Lamine Yamal a confié ses deux favoris pour le Ballon d’Or 2025 : « Neymar et Messi. J’en donnerais un à ‘Ney’. Je pense qu’il le mérite. Le ‘Ney’ de l’époque où il jouait au Barça ou à Paris, le gagnerait sans aucun doute aujourd’hui. J’aurais aimé qu’il en gagne un, et Messi aussi, évidemment, car c’est le meilleur de l’histoire« . Coéquipiers de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, Jules Koundé a été interrogé en conférence de presse avec l’Equipe de France aujourd’hui sur le sujet : « Les deux le méritent. Il y a des arguments pour les deux. En étant coéquipier des deux … c’est difficile … de toute façon c’est pas moi qui vote« .