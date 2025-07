Ballon d’Or : Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé ? Claude Makélélé désigne son favori

La bataille du Ballon d’Or 2025 fait rage et le PSG est on ne peut plus concerné. En effet, par son succès collectif cette saison, le club de la capitale a vu briller ses individualités, parmi elles, Ousmane Dembélé.

Pour la course au Ballon d’Or 2025, grâce au succès collectif et historique, plusieurs du PSG sont concernés. Parmi eux, Ousmane Dembélé. Ainsi, en marge de la Coupe du Monde des Clubs, consultant pour DAZN, Claude Makélélé a été interrogé sur le sujet par nos confrères espagnols d’El Chiringuito : « Le Ballon d’Or ? Ousmane Dembélé ! Lamine Yamal ? Il doit encore faire ses preuves au fil du temps. C’est encore un gamin il a du temps, Ousmane ça fait plus longtemps qu’il est là« . L’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain a ensuite été interrogé sur un choix entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, si ce dernier venait à remporter la Coupe du Monde des Clubs : « Ce sont mes fils tous les deux, tu me met dans un problème (sourire). Donne moi le Ballon d’Or à moi, j’en ai besoin, j’en ai pas eu« .

🥇 "¿BALÓN DE ORO? Ahora mismo, a DEMBÉLÉ".



💎 "A Lamine le queda mucho tiempo para demostrar".



