Pour la première fois de son histoire, le Ballon d’Or propose aux fans d’élire « l’action en or » de la saison parmi une sélection de cinq actions collectives. Et le PSG est en lice pour cette récompense.

Représenté dans chaque catégorie pour la cérémonie du Ballon d’Or, le PSG est également en lice pour une nouveauté instaurée cette année : l’action en Or. En effet, L’Equipe propose aux fans d’élire la plus belle action collective, « symboles des plus beaux moments de football cette saison. »

À lire aussi : Ballon d’Or – Ousmane Dembélé assume son statut de favori

Le but du doublé de Doué en finale de C1 retenu

Et une action du PSG a retenu l’attention : le but du doublé de Désiré Doué lors de la finale de la Ligue des champions remportée face à l’Inter Milan (5-0). L’action parisienne sera en concurrence avec : « la reprise d’Andreas Pereira avec le Brésil contre le Pérou en qualifications pour la Coupe du monde », « la passe de génie de Lionel Messi pour son coéquipier Jordi Alba contre le New-York Red Bulls », « le geste de Kylian Mbappé : une feinte de frappe avant son but contre Manchester City » et « le but de Lamine Yamal face à la France en demi-finale de Ligue des nations. »

En élisant « l’action en Or », les fans peuvent tenter de remporter deux places pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or 2025, le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour élire l’action collective de l’année, envoyez le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5 correspondant à l’action de votre choix au 71021 (2×0.99€ + prix d’un sms), précise L’Equipe. Tous les détails ici.

Tentez de remporter deux places pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or 2025 en élisant l’action en Or !



Pour élire l’action collective de l’année ▶️ envoyez le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5 correspondant à l’action de votre choix au 71021 (2×0.99€ + prix d’un sms).



* tirage au… pic.twitter.com/MK9hbEsBVv — L’Équipe (@lequipe) September 2, 2025