Ballon d’Or : Le PSG lance la campagne pour Ousmane Dembélé

Après le sacre historique en Ligue des Champions du PSG, le club de la capitale lance sa campagne pour voir son leader, Ousmane Dembélé, récompensé.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les supporters du Paris Saint-Germain s’avancent dans la course au Ballon d’Or pour voir Ousmane Dembélé triompher le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet. Depuis le sacre en Ligue des Champions, c’est désormais le club de la capitale qui lance sa campagne. En effet, dans les célébrations ce dimanche soir au Parc des Princes, la banderole en l’honneur du numéro 10 du PSG a été déployée, affirmant « qu’aucun débat » n’était possible quant à la victoire d’Ousmane Dembélé pour le prochain Ballon d’Or. Un message qui va dans le sens de la déclaration de Luis Enrique en conférence de presse d’après-match : « Je donnerais le Ballon d’or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C’est ce qu’on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu’il mérite le Ballon d’or, sans aucun doute, pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués mais pour sa manière de presser. Il l’a fait toute la saison mais de façon exceptionnelle dans cette finale« . Ce dimanche, toujours à l’occasion des festivités, sur les Champs-Elysées, c’est Arnau Tenas et Marquinhos qui ont lancé le chant « Dembélé Ballon d’Or ! », repris dans la soirée au Parc des Princes par DJ Snake à plusieurs reprises.

Dans la course au Ballon d’Or, un des principaux concurrents d’Ousmane Dembélé reste Lamine Yamal. Le joueur du FC Barcelone fera face au Français le 5 juin prochain à l’occasion de France – Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. Une rencontre qui pourrait peser dans la balance selon le résultat et les performances des deux joueurs.