Ballon d’Or : Le Trophée Johan Cruyff promis à Luis Enrique ?

La 69e cérémonie du Ballon d’Or qui se tiendra le 22 septembre prochain devrait concerné le PSG plus que jamais. Après les nominations aux Trophées Kopa et Yachine, c’est au tour de Luis Enrique d’être en lice pour le Trophée Johan Cruyff.

Après une saison historique sur le plan collectif, le Paris Saint-Germain devrait voir ses individualités briller et récompensées le 22 septembre prochain sur la capitale. En effet, à l’occasion de la 69e cérémonie du Ballon d’Or, Désiré Doué et Joao Neves sont nominés pour la Trophée Raymond Kopa, Gianluigi Donnarumma pour le Trophée Yachine et France Football dévoile désormais la liste des potentiels meilleurs entraîneurs de la saison 2024 / 2025 avec Luis Enrique en course. Le technicien espagnol et son bilan de 48 victoires, 8 nuls et 9 défaites concourent avec Antonio Conte (Naples), Hansi Flick (FC Barcelone), Enzo Maresca (Chelsea) et Arne Slot (Liverpool).