Ballon d’Or – Les absences de Marquinhos et Pacho expliquées

Ce jeudi 7 août, France Football a dévoilé sa liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025. Si le PSG a battu un record avec neuf joueurs présents, certaines absences font parler.

Le PSG a établi un record avec neuf joueurs sélectionnés dans la liste des 30 du Ballon d’Or 2025. Cependant, certaines absences font parler comme Willian Pacho, Marquinhos ou encore Bradley Barcola. Pour expliquer les absences des deux Sud-Américains, L’Equipe a donné la parole à des membres du comité de sélection des nommés.

Le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, est revenu sur les raisons des absences des deux défenseurs centraux, en expliquant une dispersion des voix entre les journalistes français et les représentants étrangers : « Ce n’est pas une sanction. les deux joueurs ont eu moins de la moitié des votes de la part du comité des listes. Luis Figo, Fabio Capello et le juré islandais Vidir Sigurdsson choisissaient plus Marquinhos, là où les journalistes français étaient plus enclins à choisir Pacho (…) Si le PSG avait remporté la finale (de Coupe du monde des clubs, ndlr), ça aurait été difficile de ne pas faire un strike. »

De son coté, le journaliste de France Football, Dave Appadoo donne une autre explication : « La facilité aurait été de mettre les 11 joueurs du PSG puis 19 autres joueurs. Mais si on est exigeant, la charnière parisienne n’est pas le premier élément auquel on pense quand on imagine cette équipe. » La liste France Football récompense généralement peu les défenseurs centraux. Sur la liste des 30, seulement un axial a été retenu : Virgil van Dijk.